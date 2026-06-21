/RE-NEET 2026 आज, जयपुर के 103 केंद्रों पर 37 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

RE-NEET 2026 परीक्षा का आयोजन आज जयपुर में किया जा रहा है. इस महत्वपूर्ण परीक्षा में कुल 37 हजार 108 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और परीक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां की हैं. अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.



103 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा

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जयपुर में परीक्षा के लिए कुल 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 84 सरकारी विद्यालय और 19 निजी विद्यालय शामिल हैं. सभी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं के साथ पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की गई है. परीक्षा संचालन के लिए विशेष निगरानी दल भी गठित किए गए हैं, जो परीक्षा के दौरान व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखेंगे.



दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा परीक्षा समय

परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन ने परीक्षार्थियों से सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने और वैध पहचान पत्र साथ लाने की अपील की है.



सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम

परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. केंद्रों पर CCTV कैमरों के जरिए प्रत्येक गतिविधि की निगरानी की जाएगी. इसके अलावा बायोमैट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी की गई है ताकि केवल वास्तविक अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हो सकें. किसी भी प्रकार की नकल या अनियमितता को रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक संचार पूरी तरह नियंत्रित रहेगा.



प्रशासन और परीक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क

RE-NEET 2026 परीक्षा को लेकर प्रशासन, पुलिस और परीक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है तथा यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं. अभ्यर्थियों और अभिभावकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की जा सके.

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