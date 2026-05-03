/नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गूंजी किलकारियां, बाघिन चमेली ने शावक को दिया जन्म, स्पेशल केयर में रखा गया क्यूब

Jaipur Nahargarh Biological Park: राजस्थान के जयपुर-नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक बार फिर से खुशखबरी सामने आई है. बाघिन चमेली ने शावक को जन्म दिया है. चमेली ने देर रात पार्क में शावक को जन्म दिया. पार्क में बाघों की संख्या अब बढ़कर 16 हो गई है. अभी शावक डॉक्टर्स की देखरेख में है. इससे पहले टाइग्रेस भक्ति ने दो शावकों को जन्म दिया था. जिनका अभी पूरी तरह से डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.

इससे पहले टाइगर सफारी में पहली बार टाइग्रेस ने दो शावकों को जन्म दिया. मां से अलग होने के बाद दोनों शावकों को डमी टाइग्रेस से मां का अहसास करवाया जा रहा है. शावकों को अमेरिका का स्पेशल दूध पिलाया जा रहा है. दोनों शावकों की फोटो अभी रिलीज नहीं की गई है. भक्ति नाम की टाइग्रेस ने दो शावकों को जन्म दिया था.

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जन्म के बाद से ही मां ने दोनों शावकों को अपने से अलग कर दिया. जिसके बाद अब वन विभाग के डॉक्टर्स नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में दोनों का इलाज कर रहे हैं. शावकों को बचाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. दोनों शावकों को टाइग्रेस की डमी से मां का अहसास करवाया जा रहा है. अमेरिका से मंगवाया स्पेशल दूध पिलाया जा रहा है. डॉ. अरविंद माथुर के नेतृत्व में शावकों का इलाज किया जा रहा है.

स्कंधी और भीम पर सफल प्रयोग

इससे पहले भीम और स्कंधी दोनों शावकों का भी कुछ इसी तरह का हाल हुआ था, जब दोनों शावकों को मां ने अलग किया था. सफेद बाघ भीम और गोल्डन बाघिन दोनों भाई बहन जब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी टीम ने कई प्रयोग किए.

दोनों के लिए डमी टाइग्रेस से मां का अहसास करवाया. अस्पताल में मां रानी की तरह डमी टाइग्रेस रखी. इसमें रानी के टॉयलेट का स्प्रे किया गया, ताकि दोनों शावकों को मां का अहसास हो सके. 5 महीने अस्पताल में रखने के बाद उन्हें बायोलॉजिकल पार्क लाया गया. इसके कई महीने बाद उन्हें डिस्प्ले में रखा गया. अब दोनों भाई बहन खुले जंगल में आजाद हो गए.

