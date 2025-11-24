नवंबर के आखिर तक हेलीकॉप्टर से आएगी बाघिन, मध्यप्रदेश से राजस्थान करेगी सफर

Rajasthan News: वन्यजीव प्रेमियों के बड़ी खुशखबरी सामने आई है. नवंबर के आखिरी में मध्यप्रदेश से राजस्थान में बाघिन लाई जाएगी. इस बाघिन को हेलीकॉप्टर से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाया जाएगा.

हेलीकॉप्टर से 5 टाइग्रेस को लाने की मंजूरी मिल गई है. पहले एक बाघिन को नवंबर के आखिरी में रामगढ़ विषधारी लाई जाएगी. बाघों के सरंक्षण पर वन मंत्री संजय शर्म से ज़ी मीडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई.

पहला सवाल-कितने बाघिनों को मध्यप्रदेश से राजस्थान लाया जाएगा?

जवाब-नवंबर के आखिरी में मध्यप्रदेश से पहले एक बाघिन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाई जाएगी. इसके बाद में चरणबद्ध तरीके से शिफ्टिंग होगी. हेलीकॉप्टर से 5 बाघिनों को लाने की मंजूरी दे दी है. चरणबद्ध तरीके से बाघिनों को लाया जाएगा. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मंजूरी दे दी है.

दूसरा सवाल-रामगढ़ के अलावा दूसरे टाइगर रिजर्व में भी बाघिन लाई जाएगी?

जवाब-रामगढ़ विषधारी के अलावा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भी बाघिन लाई जाएगी. अगले महीने में चरणबद्ध तरीके से मुकंदरा टाइगर रिजर्व लाई जाएगी. कुछ दिन इन बाघिनों को एनक्लोजर में रखा जाएगा. इसके कुछ दिन बाद बाघिन को जंगल में खुला छोड़ा जाएगा.

तीसरा-क्या बाघ बाघिनों के बिगड़ा हुआ अनुपात का अंतर दूर होगा?

जवाब-राजस्थान सरकार लगातार टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण में काम कर रही है. जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तब केवल 33 बाघ थे, लेकिन अब आंकड़ा 135-140 तक पहुंच गया है. लगातार सरकार की कोशिश है कि बाघ बाघिन का अंतर को ठीक किया जाएगा इसलिए 5 बाघिनों को लाया जाएगा.

चौथा सवाल-क्या कोई तारीख डिसाइड कब लाए जाएगी बाघिनों को?

जवाब- इसी महीने नवंबर के आखिरी में बाघिनों को लाई जाएगी. तारीख एक दो दिन में फाइनल हो जाएगी. इसके बाद बाघिनों की एंट्री हेलीकॉप्टर से होगी.

पांचवा सवाल-बाघ संरक्षण की दिशा में और भी बाघिनों की एंट्री राजस्थान में होगी?

जवाब-सरकार, वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि बाघ बाघिनों के बिगड़े अनुपात को दूर किया जाएगा. सरकार की कोशिश है कि रामगढ़ विषधारी में टाइग्रेस लाई जाएगी. आगे भी बाघ संरक्षण पर काम होगा.

