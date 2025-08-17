Zee Rajasthan
तिजारा: छत पर नीले ड्रम में मिले शव के साथ मिला नमक, पत्नी और मकान मालिक गायब

Tijara News: तिजारा जिले के किशनगढ़बास में एक घर की छत पर एक नीला ड्रम मिला, जिसमें एक शख्स का शव नमक के साथ मिला. वारदात के बाद से शख्स की पत्नी, बच्चे और घर का मकान मालिक गायब हैं. 

Published: Aug 17, 2025, 19:08 IST | Updated: Aug 17, 2025, 19:08 IST

तिजारा: छत पर नीले ड्रम में मिले शव के साथ मिला नमक, पत्नी और मकान मालिक गायब

Khairthal, Tijara News: तिजारा जिले के किशनगढ़बास में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक मकान की छत पर रखे नीले प्लास्टिक ड्रम से तेज बदबू आने लगी.

लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची टीम ने ड्रम खोला. जैसे ही ड्रम खोला गया, उसके अंदर एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसे देख हर कोई सन्न रह गया.

वहीं, मृतक के शव को जल्दी ठिकाने लगाने के लिए पूरे ड्रम में नमक डाला हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक के शव को जल्दी ठिकाने लगाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया गया होगा.

शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक सूरज उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और किशनगढ़बास की आदर्श कॉलोनी में करीब डेढ़ माह पहले ही किराए पर रहने आया था. युवक पास ही के इलाके में स्थित एक ईंट भट्ठे पर काम करता था.

बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ इस मकान में रह रहा था लेकिन शव मिलने के बाद से उसकी पत्नी और तीनों बच्चे मौके से लापता मिले, जिससे मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया.

चौंकाने वाली बात यह है कि जिस मकान में यह परिवार रह रहा था, उसका मालिक भी फरार बताया जा रहा है. मौके पर भारी पुलिस बल सहित कई आलाधिकारी मौजूद है.

गौरतलब है कि बीते कुछ महीने पहले मेरठ के एक घर में पत्नी ने पहले पति को मारा और फिर उसका शव को तीन टुकड़ों में कटा और फिर नीले रंग के प्लास्टिक का एक ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट लगा दी. ये हत्या पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी. इसके अलावा प्रेमी अपने साथ सिर और दोनों हथेलियां एक-दूसरे बैग में रख कर ले गया था.

