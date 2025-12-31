रिफाइनरी उद्घाटन पर सियासत तेज, जूली बोले- BJP ने रिफाइनरी को बीरबल की खिचड़ी बना दिया

Rajasthan News: राजस्थान सरकार रिफाइनरी के उद्घाटन की तैयारी कर रही है. राजस्थान में लंबे समय से रिफाइनरी पर सियासत होती हुई आ रही है. बीजेपी और कांग्रेस की ओर से रिफाइनरी को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं. रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी ने रिफाइनरी को बीरबल की खिचड़ी बना दिया है.

हमारी सरकार के समय इसकी शुरुआत हुई थी. बीजेपी की सरकार के समय इन लोगों ने काम नहीं किया. बीजेपी को इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए. बीजेपी की वजह से इसकी लागत बढ़ी है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गिग वर्कर्स के आंदोलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस सरकार में कोई भी वर्ग अच्छे से काम नहीं कर रहा है. राजस्थान में हमारी सरकार के समय गिग वर्कर्स को लेकर कानून बना था, जिसे बीजेपी लागू नहीं कर रही है. मैंने भी कई बार सरकार को पत्र लिखे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है. मैं उनका समर्थन करता हूं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए.

साथ ही सीबीएसई बोर्ड द्वारा नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह सुकून की खबर है, लेकिन स्कूल वालों के अंदर डर नहीं है. प्रदेश में सरकारी स्कूल भी गिर रहे हैं. जूली ने कहा कि आज शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं. हम हजारों बच्चियों की जान बचा सकते हैं. इस दिशा में काम करना चाहिए. स्कूलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए. मेरी सरकार से मांग है, सरकार जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई करें.