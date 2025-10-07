CM कुर्सी बचाने के लिए उड़कर दिल्ली आते हैं, राजस्थान से ज्यादा यहां रहते हैं- टीकाराम जूली

Rajasthan News: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीकाराम जूली ने कहा कि देश के हेल्थ सिस्टम में सबसे बड़ा विषय कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत है. राजस्थान में चार मौत हो चुकी है कई गंभीर हैं. सीएम के गृह जिले में भी मौत हुई है. सरकार तो मानने को ही तैयार नहीं है. मेडिकल के लोगों ने पिया तो वह भी बीमार हो गए.

उज्बेकिस्तान में दवा भेजी तो वहां 27 बच्चों की मौत हो गई. सरकार ने एक्सपोर्ट का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया. जो बैन है उस कंपनी से सप्लाई क्यों ली जा रही है. राजस्थान में मौत होने पर कार्रावाई करने की बजाय कमेटी बनाकर मामला लटका दिया. तमिलनाडु ने तुरंत बैन कर दिया.

एमपी में 9 बच्चों की मौत के बाद बैन किया गया. राजस्थान में तो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर चले गए. दवा जहरीली थी और जांच में देरी होना इस खरीद में भारी भ्रष्टाचार दिखा रहा है. राजस्थान में हेल्थ सिस्टम ऑनलाइन है तो पता किया जा सकता है कि कौनसी दवा किसे दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान में सवाई मान सिंह में आग लगी 8 मौत हो चुकी है और मेरा दावा है कि ये आंकड़े बढ़ेंगे. मौतें छुपाई जा रही हैं. सीएम भजनलाल के पास मरीजों के परिजन को जाने से रोकने के लिए खदेड़ दिया गया. राजस्थान का हेल्थ मॉडल दूसरे राज्य देखते आते थे आज हालात है कि रोजाना लापरवाही से मौतें हो रही हैं. जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों को धमकाया जा रहा है कि वह ये ना बताए कि उन्होंने सरकारी केंद्र से दवा खरीदी थी.

सीएम पिछ्ले 15 दिनों से मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं. सेवा करते तो बच्चों की मौते नहीं होती. पर्ची सरकार उड़न खटोला सरकार बन चुकी है. सीएम अपनी कुर्सी बचाने के लिए उड़कर बार-बार दिल्ली आ जाते हैं. राजस्थान से ज्यादा तो दिल्ली में रहते हैं. हादसा बताता हैं कि ये हत्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है.

डाक्टरों पर नहीं बल्कि उन पर कार्रवाई हो जिन्होंने इसे बैन नहीं किया. दवा ठीक है तो इसकी जांच कौन करेगा. मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन 24 घंटे बाद आ पहुंच रहे हैं. उम्मीदवार तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है और तैयारी करना हमारा काम है. हमारी तैयारी अंता सीट के चुनाव के लिए पूरी है.

हमारा अंदेशा है कि सरकार इस चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेगी, लेकिन राजस्थान की जनता सही फैसला करेगी. इन्होंने दोषी विधायक की सदस्यता रद्द करने में लंबा समय लगा दिया, लेकिन हमारे विरोध के बाद मजबूरी में इन्हे फैसला लेना पड़ा.