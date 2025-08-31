Rajasthan Politics: टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, कहा: समितियों का विलय नियमों के खिलाफ, सरकार जवाब दे

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर तानाशाही शासन चलाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है और विधानसभा के नियमों व प्रक्रियाओं में विपक्ष की भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है. जूली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जिस तरह से सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही शासन चला रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है. विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन यहां तो विपक्ष को पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है."

जूली ने विशेष रूप से विधानसभा समितियों के मामलों पर निशाना साधा. उन्होंने बताया कि अध्यक्ष को समितियों के अध्यक्षों को हटाने का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें बदलने या समितियों का विलय करने का कोई अधिकार नहीं है. "आपने उन्हें बदल दिया... समितियों का विलय कर दिया गया, जो 100 प्रतिशत नियमों के विरुद्ध है. हमने इसे विधानसभा में उठाया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया." उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य जब विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है. यह व्यवहार न केवल विधायी प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर रहा है.



इसके अलावा, जूली ने राज्य सरकार की अन्य विफलताओं पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा, "जिस तरह से स्कूलों की दीवारें गिर रही हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है. राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है. इसलिए ये सभी मुद्दे हैं जिन्हें हम उठा रहे हैं." उनका इशारा हाल ही में हुई स्कूल भवनों की दुर्घटनाओं और बढ़ते अपराध की घटनाओं की ओर था, जहां विपक्ष को इन पर चर्चा करने का मौका तक नहीं दिया जा रहा. जूली ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाना जारी रखा, तो यह राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिए हानिकारक साबित होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-