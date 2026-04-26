/बच्चों की मौत और CMHO APO कार्रवाई पर टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा, प्रतापगढ़ दौरे पर तीखा हमला

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक दिवसीय प्रतापगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला में भाग लिया. उनके आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. पूर्व विधायक रामलाल मीणा, जिलाध्यक्ष दिग्विजयसिंह सहित कई पदाधिकारियों ने फूलमालाएं पहनाकर व साफा बांधकर उनका अभिनंदन किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.



इस दौरान पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेहा शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष दिग्विजयसिंह समेत कई नेताओं की उपस्थिति रही. कार्यशाला में संगठन को मजबूत करने और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर विशेष जोर दिया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीकाराम जूली ने लसाडिया क्षेत्र में हो रही बच्चों की मौतों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से लगातार बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से न तो पोस्टमार्टम कराया गया और न ही किसी प्रकार की ठोस जांच की गई. उन्होंने दावा किया कि अब तक करीब 15 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा तक नहीं मिला है.



जूली ने क्षेत्रीय विधायक एवं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सलूंबर के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद अब तक प्रभावित क्षेत्र में नहीं पहुंचे और न ही पीड़ित परिवारों का हाल जाना. उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता करार दिया. नेता प्रतिपक्ष ने मनरेगा और अन्य योजनाओं को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के हितों की अनदेखी कर रही है. जूली ने तंज कसते हुए कहा कि जब मनरेगा योजना लागू हुई थी, तब मुख्यमंत्री का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन अब उसी योजना को बंद कर दिया गया.



टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष

जुली ने महिला आरक्षण, किसानों की समस्याएं और लंबित चुनावों को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा. जूली ने कहा कि सरकार के ढाई साल पूरे हो चुके हैं और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव इसलिए नहीं करा रही क्योंकि उसे हार का डर है. किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि फसल खराब होने के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और सरकार उनकी समस्याओं से पूरी तरह अनजान है.



मीडिया से बातचीत में जूली ने प्रतापगढ़ के सीएमएचओ जिवराज मीणा को एपीओ किए जाने के मामले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एपीओ कोई सजा नहीं है, बल्कि यह केवल मामले को ठंडा करने का एक तरीका बन गया है. उन्होंने पूछा कि क्या संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई चार्जशीट जारी की गई, सैलरी काटी गई या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में भी केवल एपीओ कर मामले को दबा देती है, जबकि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. जूली ने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और वह केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है. अंत में उन्होंने संगठन को मजबूत करने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.

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