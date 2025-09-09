Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

टीकाराम जूली ने कैमरों को लेकर दिया अजीबो-गरीब बयान! कहा-हमारी हर मूवमेंट पर रखी जा रही नजर

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र जारी है. ऐसे में आज विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कैमरों को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि हमारी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 09, 2025, 08:00 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 08:00 PM IST

Trending Photos

इस तरह बनाएं मारवाड़ी लहसुन का अचार, जानें आसान टिप्स
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं मारवाड़ी लहसुन का अचार, जानें आसान टिप्स

बाड़मेर में बारिश का कहर! डूबते गांव से भारतीय सेना ने निकाली 21 जिंदगियां - देखें फोटो
7 Photos
Barmer News

बाड़मेर में बारिश का कहर! डूबते गांव से भारतीय सेना ने निकाली 21 जिंदगियां - देखें फोटो

राजस्थान में चंबल किनारे बसा ये शहर, जानें क्यों है इतना ऐतिहासिक और खास?
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान में चंबल किनारे बसा ये शहर, जानें क्यों है इतना ऐतिहासिक और खास?

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में IMD ने जारी किया रेड-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में IMD ने जारी किया रेड-ऑरेंज अलर्ट

टीकाराम जूली ने कैमरों को लेकर दिया अजीबो-गरीब बयान! कहा-हमारी हर मूवमेंट पर रखी जा रही नजर

Jaipur News: विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और विपक्ष मुखर नजर आ रहा है लेकिन आज विधानसभा में कैमरे के विषय ने सबका ध्यान खींच लिया. सदन की कार्यवाही के दौरान कैमरे लगाए जाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली.

सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लने आरोप लगाया कि विपक्ष के विधायकों पर नजर रखने के लिए जान-बूझकर कैमरे लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कार्यवाही का सीधा प्रसारण पहले से ही हो रहा है. टीकाराम जूली ने इसे निजता के हनन का मामला बताया.

टीकाराम जूली ने सदन में कहा कि हमारे ऊपर कैमरे लगाए गए हैं. पूरी विधानसभा में पहले से कैमरे लगे हुए हैं लेकिन सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर कैमरा लगाना और उनका निजी उपयोग करना गलत है. इधर वाले कैमरे भी हमारे ऊपर हैं, और उधर वाले कैमरे भी हमारे ऊपर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टीकाराम ने सवाल पूछा कि ये कैमरे किसकी अनुमति से लगे हैं? उन्होंने ये भी पूछा कि इन कैमरों को किस फंड से लगाया गया है? जूली ने कहा कि अब अगर ये कैमरे लगे हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग को भी यूट्यूब पर जारी किया जाना चाहिए.

जूली ने कहा कि हमारी हर गतिविधि पर आप नज़र रखेंगे, जब सदन नहीं चल रहा तो भी हम क्या बात करते हैं, किससे मिलते हैं, आप हर बात पर नजर रखेंगे, ये तो गलत बात है.

टीकाराम जूली के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि उन्हें कैमरों की जानकारी नहीं है लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसी के अधिकारों का हनन हो. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि विधानसभा की परंपराओं को निभाते हुए सार्थक बहस करें और सरकार को रचनात्मक सुझाव दें.

वहीं, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है कि कैमरे लगाने से निजता का हनन हो जाए. उन्होंने कहा कि ये किसी का चैंबर नहीं है, किसी का बाथरूम नहीं है, किसी का बेडरूम नहीं है. फिर ये निजता का उल्लंघन कैसे हुआ?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news