विधानसभा में गरमाया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का मुद्दा, टीकाराम जूली का सरकार पर हमला

RCA Election Controversy: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव का मामला अब विधानसभा में भी गूंजने लगा है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से RCA के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और बार-बार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार ने एक कमेटी बना रखी है, जिसका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नियमित चुनाव नहीं कराए जा रहे. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव कराने में देरी क्यों की जा रही है और अब इसे ट्रस्ट में बदलने की चर्चा क्यों हो रही है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और यदि समय पर चुनाव नहीं हुए, तो RCA पर प्रतिबंध लगाने जैसी स्थिति बन सकती है. टीकाराम जूली ने इसे राज्य के क्रिकेट हितों के खिलाफ बताते हुए तत्काल पारदर्शी चुनाव कराने की मांग की.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली बार खेल मंत्री को भी बाईपास कर निर्णय लिए गए थे, जिससे प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं. टीकाराम जूली ने कहा कि अब RCA को ट्रस्ट में बदलने की बात सामने आ रही है. उन्होंने पूछा कि एक पंजीकृत संस्था को ट्रस्ट में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है. राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि RCA चुनाव को लेकर आगामी दिनों में सियासत और तेज हो सकती है.

