/राजस्थान में सिलेबस पर सियासत तेज, जूली बोले- मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए

Rajasthan Education Controversy: राजस्थान शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में कुछ पुस्तकों के अध्ययन पर रोक लगा दी है. जारी निर्देशों के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक की कुछ पुस्तकों को विलोपित करते हुए उन्हें पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, जिसके बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है.
Rajasthan Education Controversy: राजस्थान में अब किताबों को लेकर जमकर सियासत हो रही है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा पर काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि नए-नए एक्सपेरिमेंट रोजाना किए जा रहे हैं. कभी नाम बदलने का काम किया जा रहा है, तो कभी सिलेबस बदलने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की मिट्टी में वीरता और शौर्य भरा हुआ है और आज सरकार कह रही है कि जो राजस्थान का स्वर्ण इतिहास है, जिसे कांग्रेस ने शुरू किया था, उसे बंद करेंगे.
जूली ने आरोप लगाया कि पूरे देश और प्रदेश ने देखा है कि हमारे यहां स्कूलों की बिल्डिंग गिरीं, बच्चे दबकर मारे गए, लेकिन उन बिल्डिंगों के लिए आज तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया. स्कूलों की मरम्मत नहीं हो पाई है, स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल रही, किताबें भी समय पर नहीं दी जा रही हैं और ना ही बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराई जा रही है. स्कूलों में स्टाफ भी सरकार नहीं दे पाई. जो काम करने के हैं, वो नहीं किए जा रहे हैं. जूली ने कहा कि मजाक बना रखा है, मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए.
शिक्षा विभाग की ओर से विलोपित पुस्तकों को नहीं पढ़ाने के आदेश के मामले में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान के शिक्षा विभाग की हालत बहुत खराब है. शिक्षा विभाग शिक्षा का काम नहीं कर रहा है. पहले सरकारी स्कूलों से दूध बंद हो गया, फिर यूनिफॉर्म बंद हो गई, स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं. हमने स्कूलों में किताबों की व्यवस्था की और दूसरी व्यवस्थाएं कीं, सरकारी स्कूल ही बंद करना चाहते हैं.
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उन्होंने कहा कि कोर्ट ने स्कूलों के मामले में सरकार को फटकार लगाई, उसके बाद भी स्कूलों की मरम्मत नहीं हो रही है. छतों के नीचे बच्चे दबकर मर गए और कभी बच्चों के नाम की लिस्ट जारी की जाती है. बीजेपी नया इतिहास लिखना चाहती है, जबकि राजस्थान और हिंदुस्तान में बीजेपी का कोई इतिहास नहीं है. असली इतिहास को खत्म कर नया इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है. इनका इतिहास जनता खत्म करेगी.
उन्होंने कहा कि जब भी सरकार फालतू के काम करती है, तो सरकार को नुकसान होता है. आज तक जो आदेश निकाले गए हैं, वे लागू नहीं हुए. जितना नुकसान राजस्थान के इतिहास का कर सकते हैं, उतना किया जा रहा है. जितना इतिहास से छेड़छाड़ करेंगे, उतना नुकसान बीजेपी को होगा.
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