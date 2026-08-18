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राजस्थान विधानसभा मानसून सत्र पर सियासत तेज, जूली बोले- कम से कम 15-25 दिन तक चलना चाहिए सत्र

Rajasthan Assembly Session 2026: राजस्थान विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर मंगलवार को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्र को 15 से 25 दिन तक चलाने की मांग की, जबकि कांग्रेस ने सदन की बैठकें बढ़ाने की रणनीति बनाई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published:Aug 18, 2026, 03:35 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 03:35 PM IST
राजस्थान विधानसभा मानसून सत्र पर सियासत तेज, जूली बोले- कम से कम 15-25 दिन तक चलना चाहिए सत्र
Image Credit: tikaram jully

Rajasthan Assembly Session 2026: राजस्थान विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर मंगलवार को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस मुख्य सचेतक रफीक खान सहित अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे.

आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक

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बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस की ओर से आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. इसमें आगामी विधानसभा सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. जूली ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से सदन की बैठकें बढ़ाने की मांग रखी जाएगी.

दो-तीन दिन सत्र चलने से क्या हासिल होगा- टीकाराम जूली

टीकाराम जूली ने आगे कहा कि विधानसभा का सत्र केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं होना चाहिए. प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि सत्र केवल दो-तीन दिन चलता है, तो इससे क्या हासिल होगा. उनका कहना था कि विधानसभा सत्र कम से कम 15 से 25 दिन तक चलना चाहिए, ताकि प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके.

रफीक खान ने पंचायत चुनाव से बचने का सरकार पर लगाया आरोप

वहीं कांग्रेस नेता रफीक खान ने सरकार पर पंचायत चुनाव से बचने का आरोप लगाया. आचार संहिता लगने से ठीक पहले पंचायतों एवं नगर निकायों में साफ-सफाई सहित अन्य कार्यों के लिए बजट जारी करने का फैसला किया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती. रफीक खान ने कहा कि कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में मानसून सत्र को लंबा चलाने की मांग करेगी. सदन में प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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