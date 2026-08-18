/राजस्थान विधानसभा मानसून सत्र पर सियासत तेज, जूली बोले- कम से कम 15-25 दिन तक चलना चाहिए सत्र

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Rajasthan Assembly Session 2026: राजस्थान विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर मंगलवार को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस मुख्य सचेतक रफीक खान सहित अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे.
आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक
बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस की ओर से आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है. इसमें आगामी विधानसभा सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. जूली ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से सदन की बैठकें बढ़ाने की मांग रखी जाएगी.
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दो-तीन दिन सत्र चलने से क्या हासिल होगा- टीकाराम जूली
टीकाराम जूली ने आगे कहा कि विधानसभा का सत्र केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं होना चाहिए. प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि सत्र केवल दो-तीन दिन चलता है, तो इससे क्या हासिल होगा. उनका कहना था कि विधानसभा सत्र कम से कम 15 से 25 दिन तक चलना चाहिए, ताकि प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके.
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रफीक खान ने पंचायत चुनाव से बचने का सरकार पर लगाया आरोप
वहीं कांग्रेस नेता रफीक खान ने सरकार पर पंचायत चुनाव से बचने का आरोप लगाया. आचार संहिता लगने से ठीक पहले पंचायतों एवं नगर निकायों में साफ-सफाई सहित अन्य कार्यों के लिए बजट जारी करने का फैसला किया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती. रफीक खान ने कहा कि कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में मानसून सत्र को लंबा चलाने की मांग करेगी. सदन में प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए.
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