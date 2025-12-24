Zee Rajasthan
अरावली खनन मुद्दे पर टीकाराम जूली ने केंद्र को घेरा, X पर सरकार के दावों पर उठाए सवाल

Aravalli Mining Ban: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली पर्वतमाला में खनन प्रतिबंध को लेकर सोशल मीडिया X पर केंद्र सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं.

Published: Dec 24, 2025, 11:52 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 11:52 PM IST

अरावली खनन मुद्दे पर टीकाराम जूली ने केंद्र को घेरा, X पर सरकार के दावों पर उठाए सवाल

Aravalli Mining Ban: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली पर्वतमाला में खनन प्रतिबंध को लेकर सोशल मीडिया X पर केंद्र सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं. टीकाराम जूली ने स्पष्ट किया कि अरावली क्षेत्र में तब तक किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे जारी नहीं किए जाने चाहिए, जब तक कि ICFRE के माध्यम से MPSM तैयार नहीं हो जाती है.

टीकाराम जूली ने अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार जिस फैसले को नई नीति और बड़ी उपलब्धि के रूप में बता रही है. वह वास्तव में कोई नया निर्णय नहीं है, बल्कि यह पहले से मौजूद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का मात्र पालन है. टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए प्रस्तुत कर रही है.

टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि अरावली संरक्षण से जुड़े सच आज के डिजिटल युग में छिपाए नहीं जा सकते हैं और जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर भ्रम फैलाने की कोशिश जनमत को प्रभावित करने की कोशिश है न कि कोई नीतिगत सुधार है.

कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर पारदर्शिता अपनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ-साथ वैज्ञानिक आकलन के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाए, ताकि जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को सुरक्षित रखा जा सके.

