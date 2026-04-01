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IAS Tina Dabi Transfer: बाड़मेर से हुआ टीना डाबी का ट्रांसफर, जानें अब कहां मिली जिम्मेदारी?

Tina Dabi new posting: बाड़मेर में सख्त प्रशासन के लिए चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी का बड़ा तबादला हो गया है. बाड़मेर जिले में जहां वे जिला कलेक्टर के रूप में अपनी मजबूत छवि बना चुकी थीं, वहाँ से उनका ट्रांसफर अचानक हो गया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAnsh Raj
Published:Apr 01, 2026, 08:09 AM IST | Updated:Apr 01, 2026, 08:09 AM IST

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IAS Tina Dabi Transfer: बाड़मेर से हुआ टीना डाबी का ट्रांसफर, जानें अब कहां मिली जिम्मेदारी?

Tina Dabi Transfer: राजस्थान प्रशासन में बड़ा फेरबदल जारी है. IAS अधिकारी टीना डाबी (2016 बैच) का तबादला बाड़मेर से टोंक जिले में हो गया है. अब वे टोंक जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यभार संभालेंगी. सरकारी आदेश के अनुसार टीना डाबी को टोंक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि बाड़मेर में उनका कार्यकाल सराहनीय रहा.


टीना डाबी यूपीएससी 2015 की टॉपर रही हैं और राजस्थान कैडर की चर्चित महिला आईएएस अफसर हैं. उन्होंने अपनी सेवा के दौरान कई चुनौतीपूर्ण पदों पर काम किया है. बाड़मेर जिले में जिला कलेक्टर के रूप में उन्होंने विकास कार्यों को गति दी और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया.


सख्त कार्रवाई के लिए जानी जाती हैं टीना डाबी
टीना डाबी अपनी सख्त और निष्पक्ष प्रशासनिक शैली के लिए जानी जाती हैं. बाड़मेर में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार सख्त कदम उठाए. साफ-सफाई अभियान के दौरान उन्होंने दुकानदारों को सीधे चेतावनी दी और गंदगी फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. एक वायरल वीडियो में वे दुकानदारों को खरी-खरी सुनाते नजर आईं, जिससे साफ-सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी.

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छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई का समर्थन किया. जब कुछ छात्रों ने उन्हें “रील स्टार” कहकर आलोचना की और फीस वृद्धि के मुद्दे पर प्रदर्शन किया, तो प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखा. टीना डाबी ने इसे “गैर-मुद्दा” बताते हुए कहा कि विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा जरूरी है.


बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिले में उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनशिकायतों के त्वरित निपटारे में सख्त रुख अपनाया. उनकी कार्यशैली से कई अधिकारी और कर्मचारी प्रभावित हुए. कई बार उन्होंने आश्चर्यजनक निरीक्षण कर अधिकारियों को चौकस रहने के निर्देश दिए.


टोंक में नई चुनौतियां
टोंक जिला ऐतिहासिक और कृषि प्रधान क्षेत्र है. यहां पानी की समस्या, कृषि विकास, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार प्रमुख चुनौतियां हैं. टीना डाबी की सख्त प्रशासनिक शैली टोंक में भी विकास को नई गति देगी. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि वे जनसमस्याओं जैसे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करेंगी.टीना डाबी ने पहले जैसलमेर और बाड़मेर जैसे चुनौतीपूर्ण जिलों में काम किया है. उनका ट्रांसफर राजस्थान सरकार के बड़े आईएएस फेरबदल का हिस्सा है. उनके पति आईएएस प्रदीप गवांडे भी अलग-अलग जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं.


प्रशासनिक अनुभव और लोकप्रियता
2016 बैच की यह अधिकारी अपनी मेहनत, साफ-सुथरी छवि और जन-उन्मुखी दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता रहती है, जहां वे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी साझा करती हैं. हालांकि कुछ मामलों में उनकी सक्रियता को “रील स्टार” कहकर आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा काम को प्राथमिकता दी.टोंक के लोगों और अधिकारियों को अब उम्मीद है कि टीना डाबी की सख्त निगरानी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से जिले का समग्र विकास तेज होगा. विशेष रूप से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, स्वच्छता अभियान और जनसेवा में सुधार की दिशा में उनके सख्त कदम प्रभावी साबित होंगे.

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