/राजस्थान में तिरंगा यात्राओं का जोश, जयपुर से जैसलमेर-करौली तक गूंजे "भारत माता की जय" के नारे

Rajasthan Har Ghar Tiranga 2026: राजस्थान के प्रतापगढ़ में छोटीसादड़ी नगर में सोमवार सुबह रिमझिम बारिश के बीच देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा निकाली गई. पंचायत समिति कार्यालय से सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया. बारिश के बावजूद प्रतिभागियों का जोश कम नहीं हुआ.

भारत माता की जय नारे से गूंजा पूरा नगर

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यात्रा के दौरान पूरा नगर भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से गूंजता रहा. तिरंगा यात्रा में शामिल बच्चों के चेहरों पर खासा उत्साह नजर आया. हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों से नगर का माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर दिखाई दिया. रिमझिम फुहारों के बीच बच्चे और युवा पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल रहे.

यात्रा के दौरान जगह-जगह देशप्रेम और राष्ट्रभक्ति का जज्बा दिखाई दिया. बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने कार्यक्रम को खास बना दिया. भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा. तिरंगा यात्रा ने नगरवासियों में भी देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया.



Har Ghar Tiranga 2026

पाली शहर में जिला कलेक्टर ने तिरंगा रैली को किया लीड

पाली शहर में जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने रैली को लीड किया. वहीं रैली में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी मौजूद रहे. शहर की विभिन्न मांगों से होकर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर पहुंची रैली को जिला कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता बेहद जरूरी है. आजादी के इस पर्व को पखवाड़ा पर्व के रूप में इसलिए मनाया जा रहा है, ताकि आजादी के भाव हम में जागृत होते रहे और हमारी देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, उनको निभाने का एक नया संकल्प ले सके.



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जिला प्रशासन के तत्वावधान में तिरंगा रैली का आयोजन

हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय कार्यक्रम की कड़ी में सोमवार को जिला प्रशासन के तत्वावधान में जिला स्तरीय तिरंगा रैली का शानदार आयोजन हुआ. गड़ीसर चौराहा से प्रारंभ हुई इस रैली को जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह, नरपत सिंह हरसानी, आयुक्त नगर परिषद लजपाल सिंह सोढा, जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार बिसा, खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई, समाजसेवी कवराज सिंह चौहान सहित जिला स्तरीय अधिकारी जनप्रतिनिधि शामिल हुए.

रैली में पुलिस होमगार्ड, एएनएम प्रशिक्षणार्थी, स्कूली छात्र-छात्राएं, बास्केटबॉल अकादमी के खिलाड़ी सहित अन्य संभागों ने अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए रैली में भाग लिया. संभागियों ने रैली में भारत माता की जय, वंदे मातरम, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, राष्ट्रभक्ति के नारों से पूरे मार्ग को गुंजायमान कर दिया. यह रैली गड़ीसर चौराहा से रवाना होकर नगर परिषद, एयरफोर्स चौराहा, नीरज बस स्टैंड चौराहा हनुमान सर्किल होती हुई गांधी दर्शन गांधी जी की मूर्ति के स्थल तक पहुंची. रैली में अधिकारियों ने हाथों में तिरंगा लिए संभागीय का मनोबल बढ़ाया. रैली हनुमान चौराहे पर महत्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष समापन हुआ.



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मंडरायल में निकाली गई तिरंगा प्रभात फेरी

करौली के मंडरायल में आजादी के राष्ट्रीय पर्व को जनभागीदारी के साथ उत्सव के रूप में मनाने के उद्देश्य से जिले में संचालित हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंडरायल में तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई. प्रभात फेरी में विद्यार्थियों, युवाओं, कार्मिकों एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया.



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15 अगस्त से पहले की तैयारीयों को लेकर तिरंगा रैली

कोटपूतली-बहरोड उपखंड नारायणपुर अंतर्गत स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महर की ढाणी गांव गढ़ी मामोड़ में 15 अगस्त से पहले की तैयारीयों को लेकर हर घर तिरंगा के उपलक्ष मे तिरंगा रैली का आयोजन कर पूरे परिक्षेत्र में परिभ्रमण किया गया, जिसमें मां भारती, सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी के नारों के साथ स्वतंत्रता का संदेश दिया गया. रैली गांव की गलियों व मुख्य रास्तो से गुजरती हुई वापस विद्यालय पहुंची. जहां देश भक्ति के नारे लगाए गए. रैली मे प्रधानाचार्य सहित स्कूल का पूरा स्टॉफ व अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए.



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चिड़ावा में भी दिखा देशभक्ति का उत्साह

हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को झुंझुनूं जिले के चिड़ावा में भी देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला. नगरपालिका की ओर से ईओ गौतम शर्मा की अगुवाई में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई. ईओ गौतम शर्मा स्वयं हाथों में बैनर और तिरंगा लेकर रैली में शामिल हुए. रैली में नगरपालिका के लेखा शाखा प्रभारी संजय चौधरी सहित अधिकारी-कर्मचारी और शहरवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया.

हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया. ईओ गौतम शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार एवं स्वायत्त शासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में प्रभात फेरी के बाद सोमवार को तिरंगा बाइक रैली निकाली गई.

उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता पर्व को उत्साहपूर्वक मनाने के साथ प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करना है. नगरपालिका की ओर से स्वतंत्रता पर्व को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों के माध्यम से शहरवासियों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश दिया जा रहा है.



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जिला मुख्यालय पर निकली भव्य तिरंगा यात्रा

हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज चूरू जिला मुख्यालय पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जिला स्टेडियम परिसर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा को जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो वीरगति स्मारक पर जाकर सम्पन्न हुई. शहर में निकली सुंदर और भव्य तिरंगा यात्रा में अधिकारी, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में शहरवासी उत्साह के साथ शामिल हुए.

तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए लोगों में देशभक्ति का खासा जुनून देखने को मिला. पूरे यात्रा मार्ग पर भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयकारे गूंजते रहे. लोगों ने राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया. तिरंगा यात्रा के दौरान शहर का माहौल पूरी तरह देशभक्ति से ओत-प्रोत नजर आया. जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने अभियान के माध्यम से आमजन को हर घर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया.



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देशभक्ति से सराबोर नजर आया शहर का माहौल

हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को करौली जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाली गई. मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा में स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर, स्कूली छात्र-छात्राओं, युवाओं और आमजन ने उत्साह से भाग लिया. यात्रा के दौरान भारत माता और वंदे मातरम् के जयकारों से शहर का माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया.

तिरंगा यात्रा को एसई पीएचईडी पीसी मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सर्वेश गुप्ता और जिला खेल अधिकारी रमेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यात्रा स्टेडियम से रवाना होकर गुलाब बाग, हाथीघाटा और पुरानी कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची. इस दौरान प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़े.

हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले के ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी तिरंगा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया. इनमें विद्यार्थियों, युवाओं, कार्मिकों और आमजन ने भाग लेकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया. अभियान के तहत जिले में 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. प्रशासन की ओर से आमजन से अभियान में अधिकाधिक भागीदारी करने और अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने की अपील की गई है.

Har Ghar Tiranga 2026

अधिशासी अधिकारी खेमराज गुर्जर ने तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी

चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई. पंचमुखी बालाजी मंदिर से शुरू हुई यात्रा को उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका और अधिशासी अधिकारी खेमराज गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. देशभक्ति गीतों के बीच घीसूलाल कोठारी राजकीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं, भाजपा कार्यकर्ताओं, नगर पालिका कर्मचारियों और अधिकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में भाग लिया. तिरंगा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर पालिका कार्यालय पहुंची, जहां इसका समापन हुआ. यात्रा में भाजपा नगर अध्यक्ष राज विजयवर्गीय, जीएसएस अध्यक्ष नंदकिशोर टेलर, विकास बारेगामा सहित कई लोग मौजूद रहे.

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