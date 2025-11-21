Zee Rajasthan
जयपुर में फिर ‘लाल सोना’ बना टमाटर! इतने बढ़ गए दाम, जानिए बाकी सब्जियों के रेट्स

Jaipur Muhana Fruit Vegetable Market Rates: राजस्थान में सर्दियों के मौसम में जहां टमाटर 10 से ₹15 भाव में थोक भाव में मिलता था. वहीं, टमाटर 50 से 55 रुपये थोक भाव में मिल रहा है. कुछ हरी सब्जियां भी महंगे दामों में मिल रही. इससे पहले कभी भी टमाटर के वह हरी सब्जियों के दामों में तेजी नहीं देखी गई. दिसंबर मध्य माह में नई फसल आने के बाद टमाटर के भाव में कमी देखी जाएगी तो वही हरी सब्जियां के भाव में भी कमी देखी जाएगी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Nov 21, 2025, 03:21 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 03:21 PM IST

Jaipur News: दक्षिण भारत महाराष्ट्र और एमपी में बारिश होने से टमाटर हाइब्रिड की आवक कम होने से राजस्थान की राजधानी जयपुर में टमाटर के भाव में तेजी आई. जयपुर मुहाना मंडी में थोक भाव हाइब्रिड टमाटर 50 से 55 रुपये मिलने से लोगों के जेब का बजट भी गड़बड़ा रहा. वहीं में प्रदेश में शादियों का दौर होने से टमाटर महंगे भावों में मिल रहा.

सर्दियों के मौसम में जहां टमाटर 10 से ₹15 भाव में थोक भाव में मिलता था. वहीं, टमाटर 50 से 55 रुपये थोक भाव में मिल रहा है. कुछ हरी सब्जियां भी महंगे दामों में मिल रही. इससे पहले कभी भी टमाटर के वह हरी सब्जियों के दामों में तेजी नहीं देखी गई. दिसंबर मध्य माह में नई फसल आने के बाद टमाटर के भाव में कमी देखी जाएगी तो वही हरी सब्जियां के भाव में भी कमी देखी जाएगी.

दक्षिण मध्य माह के बाद ही भावों में कमी आएगी
फल-सब्जी थोक विक्रेता संघ मुहाना मंडी जयपुर अध्यक्ष योगेश तंवर ने बताया कि फिलहाल मुहाना मंडी में सब्जियों के भाव में तेजी बनी हुई है. अगर तेजी की बात करें तो मटर में तेजी है. टमाटर में अप्रत्याशित रूप से तेजी है. टमाटर के भाव में जो तेजी बनी हुई है, वह अक्टूबर के माह में बारिश हो जाने से भावों में तेजी आई. महाराष्ट्र और एमपी की तरफ से माल की आवक बेहद कम है. इस समय तक टमाटर की गाड़ियां लगभग 40 के करीब आती थी, वह अब मुहाना मंडी में 10 से 15 ही आ रही है.

टमाटर के भाव में नरमी दिसंबर के मध्य माह में देखी जाएगी जब तक यह तेजी बरकरार रहेगी. जब तक नई फसल नहीं आएगी तब गुजरात और मध्य प्रदेश से टमाटर आना शुरू हो जाएगा. हरी सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियों में भी तेजी बनी हुई है क्योंकि इस बार स्थानीय स्तर पर बारिश अच्छी हुई थी, जिसकी वजह से सब्जियां खराब हुई. इस समय टमाटर के भाव थोक में बारह से अठारह रुपये प्रति किलो होते थे जो कि अभी फिलहाल पचास रुपये प्रति किलो से ऊपर है. टमाटर, मटर, हरी सब्जियां जैसे धनिया, पालक, मेथी, बथुआ इनमें तेजी है और बरकरार रहेगी.

मुहाना मंडी में सब्जियों के थोक भाव
टमाटर हाइब्रिड 50 से 55 रुपये किलो
टमाटर देसी 40 से 45 रुपये किलो
नींबू 20 से ₹25 किलो
अदरक 55 से ₹60 किलो
लौकी 15 से 22 रुपये किलो
कद्दू 12 से ₹15 किलो
बैगन 20 से ₹25 किलो
मिर्ची 15 से 20 रुपये किलो
शिमला मिर्च 50 से 60 रुपये किलो
गाजर 10 से ₹20 किलो
मटर 65 से 90 रुपये किलो
बालोड 50 से 60 रुपये किलो
ग्वार फली 70 से 80 रुपये किलो
मोगरी 50से 60 रुपये किलो
तुरई 30 से ₹35 किलो
धनिया 35 से 45 रुपये किलो
पालक 30 से ₹40 किलो
मेथी 25 से 30 रुपये किलो
पत्ता प्याज 15 से 20 रुपये किलो
बथुआ 15 से ₹25 किलो
खीरा देसी 10 से ₹15 किलो
खीरा पोली हाउस 20 से ₹25 किलो
फूलगोभी 25 से ₹35 किलो
पत्ता गोभी 20 से ₹30 किलो.

