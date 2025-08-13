Zee Rajasthan
mobile app

Tonk News: मालपुरा सांप्रदायिक दंगे के दौरान दोहरे हत्याकांड के 13 आरोपी बरी, जानें मामला

Jaipur News: राजस्थान में सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 25 साल पहले टोंक के मालपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान हुए दोहरे हत्याकांड के 13 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. साल 2000 में मालपुरा में दो संप्रदायों के बीच दंगा हुआ था. इसमें एक पक्ष से हरिराम और कैलाश माली की मौत हो गई थी. वहीं दूसरे पक्ष के भी चार लोगों की मौत हुई थी. दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज कराए गए थे. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Mahesh pareek
Published: Aug 13, 2025, 11:15 IST | Updated: Aug 13, 2025, 11:15 IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में
8 Photos
Janmashtami 2025

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में

Dausa Accident: सामान ढोने वाली गाड़ी में ठूस-ठूसकर यूपी से राजस्थान कैसे पहुंचे 31 लोग, हादसे से पहले कहां थी पुलिस?
6 Photos
dausa road accident

Dausa Accident: सामान ढोने वाली गाड़ी में ठूस-ठूसकर यूपी से राजस्थान कैसे पहुंचे 31 लोग, हादसे से पहले कहां थी पुलिस?

जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर क्यों है इतना खास, जाने इसकी वजह
7 Photos
rajasthan temple

जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर क्यों है इतना खास, जाने इसकी वजह

Tonk News: मालपुरा सांप्रदायिक दंगे के दौरान दोहरे हत्याकांड के 13 आरोपी बरी, जानें मामला

Tonk News: सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 25 साल पहले टोंक के मालपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान हुए दोहरे हत्याकांड के 13 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने आरोपी रतनलाल, किशनलाल, रामस्वरूप, देवकरण, श्योजीराम, रामकिशोर, सुखलाल, छोटू, बच्छराज, किस्तुर, हीरालाल, सत्यनारायण और किशनलाल को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर जुर्म प्रमाणित नहीं कर पाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि दस जुलाई, 2000 को मोहम्मद अली और सलीम की हत्या हुई थी. प्रकरण में शहजाद ने मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि समुदाय विशेष के लोगों ने उसके भाई मोहम्मद सलीम और चाचा मोहम्मद अली की हत्या की है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने 22 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

शिनाख्त परेड भी नहीं कराई गई

Trending Now

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीके बाली और अधिवक्ता सोनल दाधीच ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने पर्याप्त जांच नहीं है. एफआईआर दर्ज कराने वाले ने भी किसी अन्य की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं घटना के समय मौके पर धारा 144 लगी हुई थी. ऐसे में पुलिस ने जिन लोगों को चश्मदीद गवाह बताया है, उनकी मौके पर उपस्थिति संदेहजनक थी. इसके अलावा पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद नहीं किया. इसके साथ ही एक के अलावा अन्य आरोपियों की शिनाख्त परेड भी नहीं कराई गई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 22 आरोपियों में से 8 आरोपियों को हाईकोर्ट पूर्व में डिस्चार्ज कर चुका है. वहीं एक अन्य को नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को बाल न्यायालय में भेजा गया था. वहीं शेष 13 आरोपियों को मंगलवार को अदालत ने बरी कर दिया. वहीं दो अन्य लोगों की हत्या के दूसरे मामले में इन्हीं 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. विशेष अदालत उस मामले में 24 अगस्त को फैसला सुनाएगी.

जानकारी के अनुसार साल 2000 में मालपुरा में दो संप्रदायों के बीच दंगा हुआ था. इसमें एक पक्ष से हरिराम और कैलाश माली की मौत हो गई थी. वहीं दूसरे पक्ष के भी चार लोगों की मौत हुई थी. दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज कराए गए थे. हरिराम की मौत के मामले में अदालत इस्लाम, मोहम्मद इशाक, अब्दुल रज्जाक, इरशाद, मोहम्मद जफर, साजिद अली, बिलाल अहमद और मोहम्मद हबीब को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. जबकि कैलाश माली की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को अदालत ने बरी किया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news