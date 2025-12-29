Zee Rajasthan
Published: Dec 29, 2025, 01:28 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 01:28 PM IST

2025 में राजस्थान की राजनीति में खूब चर्चित रहे ये 6 बयान, इनमें CM भजनलाल शर्मा से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा शर्मा के बोल शामिल

Rajasthan Politics: साल 2025 राजस्थान की राजनीति के लिए "जुबानी जंग" का साल साबित हुआ. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अरावली की रक्षा, प्रशासनिक मुद्दों और भविष्य की योजनाओं को लेकर ऐसे कई बयान आए, जिन्होंने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच तीखी बयानबाजी ने साल भर सुर्खियां बटोरीं, जबकि अन्य नेताओं के विवादास्पद कथनों ने राजनीतिक माहौल को और गर्माया.

अरावली को माइनिंग माफियाओं के हाथों बेचने की साजिश-गहलोत

दिसंबर में गहलोत का बयान सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जब उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर अरावली को माइनिंग माफियाओं के हाथों बेचने की साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "सरकार 100 मीटर का नया क्राइटेरिया लाकर अरावली को माइनिंग माफियाओं के हाथों बेचने की सोची-समझी साजिश रच रही है. यह राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

" इस बयान ने पर्यावरण संरक्षण पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी और कांग्रेस ने इसे बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया. पलटवार में भजनलाल शर्मा ने अपनी धार्मिक निष्ठा को सामने रखा और बोले, "हम गिरिराज जी के भक्त हैं, हम अरावली की पूजा करते हैं. कांग्रेस को हमें पर्यावरण पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, वे अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें." इसने विकास और संरक्षण की बहस को आस्था से जोड़ दिया, जो दिल्ली तक गूंजी.

"पंडित भजनलाल जी हमें सूट करते हैं---गहलोत

जुलाई में गहलोत ने एक और तंज कसा, जब उन्होंने कहा, "पंडित भजनलाल जी हमें सूट करते हैं, हम चाहते हैं कि वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करें. लेकिन उनके ही अपने लोग (बीजेपी के नेता) उन्हें हटाने की साजिश रच रहे हैं." इस बयान ने भाजपा के अंदरूनी कलह की अफवाहों को हवा दी और इसे गहलोत की चतुर राजनीतिक चाल माना गया.

गोविंद सिंह डोटासरा

जनवरी-फरवरी के विधानसभा सत्र में गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा, "सरकार के मंत्री तो फाइलें दबाकर बैठे हैं, अब राज्यपाल महोदय को जिलों में जाकर समीक्षा बैठकें करनी पड़ रही हैं. यह सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है." इस बयान ने संवैधानिक मर्यादा और ब्यूरोक्रेसी पर सरकार की पकड़ को लेकर तीखी चर्चा छेड़ दी.

गहलोत और शर्मा के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

मार्च में एआई को लेकर गहलोत और शर्मा के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग भी काफी चर्चित रही. गहलोत ने ट्वीट किया, "AI 'नॉलेज इज पावर' के सिद्धांत को मजबूत कर रहा है, यह बिना भेदभाव के जानकारी देता है." इसका संकेत सरकार की ओर था. जवाब में शर्मा ने गहलोत के पुराने वादों और एमएसपी पर विरोध के ट्वीट्स को री-शेयर कर कहा कि जनता को असली इंटेलिजेंस चाहिए, सिर्फ डिजिटल नहीं.

