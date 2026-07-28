/जयपुर में टूरिस्ट गाइडों का प्रदर्शन, पेंशन और मासिक मानदेय समेत 7 मांगों को लेकर सरकार को घेरा

Rajasthan Tourist Guides: राजस्थान की राजधानी समेत प्रदेशभर के गाइडों ने सामाजिक आर्थिक और व्यवसायिक उन्नयन सहित 7 सूत्रीय मांगों लेकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे. टूरिस्ट गाइड वेलफेयर एंड रिफार्म सोसाइटी (पंजी) के प्रदेशाध्यक्ष धारासिंह गुर्जर ने बताया कि गाईड अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है.

बजट घोषणा में पर्यटक गाइडों की अनदेखी का आरोप

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सरकार पर्यटन गाइड के लिए योजना बनाए इसको लेकर कई बार केंद्र-राज्य सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से हर बार बजट घोषणा में पर्यटक गाइडों की अनदेखी की जाती है.

पर्यटक गाइडों ने सरकार के सामने रखी ये मांगें

प्रदेशभर से आए पर्यटक गाइडों ने सरकार से मौजूदा कानून राजस्थान पर्यटन व्यापार (सुविधा एवं विनियमन) नियम 2010 में संशोधन कर पर्यटक गाइडों को संविदा सेवा में शामिल करने, लाइसेंस रिन्यूवल 2 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष करने रिन्यूवल फीस मांफी, टूरिस्ट गाइड परिवार का स्वास्थ्य बीमा, सहित गम्भीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु पर सरकार द्वारा पीड़ित गाइड परिवार को आर्थिक सहयोग, निशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, पर्यटन गाइड सेवा कक्ष की स्थापना, पर्यटन गाइड कल्याण समिति का गठन, 60 वर्ष बाद पर्यटक गाइड सम्मान पेंशन योजना शुरू करवाने की मांग की है.

पेंशन, मासिक मानदेय जैसी योजना कीं सरकार से मांग

फेडरेशन आफ टूरिस्ट गाइड जयपुर अध्यक्ष मानसिंह शेखावत ने बताया कि गाइडों को सरकारी स्तर पर परीक्षा लेकर लाईसेंस दिया जाता है, तो सरकार की योजनाओं में गाइडों को क्यों नहीं शामिल किया जाता है. शेखावत ने बताया कि प्रदेश में गाइडों के लिए 3-4 महीनें ही पर्यटन सीजन होता है. इसके अलावा फ्री होने से परिवान पालन करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे आर्थिक भार बढ़ने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. मौजूदा सरकार से गाइडों के लिए पेंशन योजना, मासिक मानदेय जैसी योजना बनाकर लाभ पहुंचाएं.

