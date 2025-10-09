अब CEIR ढूंढकर देगा आपका खोया और चोरी हुआ फोन, तुरंत करें ये आसान सा काम

Trace and Block Stolen Mobiles: राजस्थान सरकार ने मोबाइल खोने या चोरी होने की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी डिजिटल उपाय सुझाया है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें “संचार साथी” पोर्टल के माध्यम से खोए हुए मोबाइल को ट्रेस और ब्लॉक करने की सुविधा की जानकारी दी गई है.
Trending Photos
Rajasthan News: मोबाइल चोरी या गुम होना अब केवल परेशानी नहीं, बल्कि साइबर अपराध का कारण भी बन सकता है. इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने “मोबाइल खो जाए तो क्या करें” विषय पर एक विशेष एडवाइजरी जारी की है, जो डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने में कारगर है.
संचार साथी पोर्टल: आसान ट्रेसिंग और ब्लॉकिंग
एडवाइजरी के अनुसार, खोए या चुराए गए मोबाइल को https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan">Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!