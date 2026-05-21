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विदिशा व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण, शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणाएं

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में विदिशा व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ. शपथ समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: May 21, 2026, 04:06 PM|Updated: May 21, 2026, 04:06 PM
विदिशा व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण, शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणाएं
Image Credit: Vidisha Trade Federation

Jaipur News: विदिशा व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ. शपथ समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे. कार्यक्रम में अध्यक्षता भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने की. समारोह में विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राजेश जैन और उनकी नवीन कार्यकारिणी सहित 2500 के करीब व्यापारी मौजूद रहे.

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि विदिशा व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में व्यापारियों को तेल कम खर्च करे करने की शपथ भी दिलाई गई. कहा कि देश में आयातित 145 लाख टन खाद्य तेल में से 90 लाख टन पाम ऑयल इंडोनेशिया व मलेशिया तथा सोयाबीन तेल ब्राजील व अमेरिका से आयात होता है. सनफ्लॉवर तेल रूस-यूक्रेन से आ रहा है.

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ऐसे में राजस्थान में सरसों और मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र में सोयाबीन की पैदावार दुगुनी करने के लिए केन्द्र सरकार भूमि उपयोग के कानूनों में संशोधन के साथ किसानों को ऋण व सब्सिडी दें. वहीं मुख्य अतिथि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में उद्यमिता नारी शक्ति कुमारी सोनम नामदेव और कुमारी ईशिका मीणा का सम्मान किया.

इस मौके पर विदिशा व्यापार महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश जैन ने विभिन्न मांगों के समयबद्ध निराकरण करने की मांग की. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में कई विकास कार्य कराने की घोषणा की, जिनमें मुख्यतया कैंसर हॉस्पिटल एवं राजकीय हॉस्पिटल में कैंसर के लिए अलग से वार्ड बनाने का वादा किया.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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