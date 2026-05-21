/विदिशा व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण, शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणाएं

Jaipur News: विदिशा व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ. शपथ समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे. कार्यक्रम में अध्यक्षता भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने की. समारोह में विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राजेश जैन और उनकी नवीन कार्यकारिणी सहित 2500 के करीब व्यापारी मौजूद रहे.

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि विदिशा व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में व्यापारियों को तेल कम खर्च करे करने की शपथ भी दिलाई गई. कहा कि देश में आयातित 145 लाख टन खाद्य तेल में से 90 लाख टन पाम ऑयल इंडोनेशिया व मलेशिया तथा सोयाबीन तेल ब्राजील व अमेरिका से आयात होता है. सनफ्लॉवर तेल रूस-यूक्रेन से आ रहा है.

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ऐसे में राजस्थान में सरसों और मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र में सोयाबीन की पैदावार दुगुनी करने के लिए केन्द्र सरकार भूमि उपयोग के कानूनों में संशोधन के साथ किसानों को ऋण व सब्सिडी दें. वहीं मुख्य अतिथि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में उद्यमिता नारी शक्ति कुमारी सोनम नामदेव और कुमारी ईशिका मीणा का सम्मान किया.

इस मौके पर विदिशा व्यापार महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश जैन ने विभिन्न मांगों के समयबद्ध निराकरण करने की मांग की. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में कई विकास कार्य कराने की घोषणा की, जिनमें मुख्यतया कैंसर हॉस्पिटल एवं राजकीय हॉस्पिटल में कैंसर के लिए अलग से वार्ड बनाने का वादा किया.