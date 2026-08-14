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चौगान स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन जगहों पर पार्किंग रहेगी बंद

Jaipur Traffic Advisory: जयपुर के चौगान स्टेडियम में इस बार जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा. समारोह के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है. छोटी चौपड़, ब्रह्मपुरी बस स्टैंड, लंगर के बालाजी, सांगानेरी गेट, रामगंज चौपड़, सुभाष चौक और त्रिपोलिया टी-पॉइंट से चौगान स्टेडियम की ओर आने वाले सामान्य यातायात को जरूरत के अनुसार डायवर्ट किया जाएगा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published:Aug 14, 2026, 10:33 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 10:33 PM IST
चौगान स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन जगहों पर पार्किंग रहेगी बंद
Image Credit: Jaipur Traffic Advisory

Jaipur Traffic Advisory: राजस्थान में इस बार चौगान स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा. समारोह के दौरान यातायात के सुगम संचालन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. चार दीवारी के कुछ प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है. स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए चौगान स्टेडियम की पार्किंग व्यवस्था इस प्रकार की गई है.

यहां रहेगी पार्किंग की व्यवस्था

चौगान स्टेडियम VIP गेट के सामने व गेट से आगे की तरफ खाली रोड पर VIP वाहनों की पार्किंग होगी. सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुती देने वाले छात्र-छात्राओं की बसों की पार्किंग चौगान स्टेडियम प्रवेश गेट से आगे ताल कटोरा रोड के दोनों तरफ एक लेन में होगी. स्कूली छात्र-छात्राओं की बसों की पार्किंग गणगौरी गेट से यू टर्न कर पिकअप ड्रॉप पॉइंट पर छात्र-छात्राओं को छोड़ने के बाद वापस रामनिवास बाग के अंदर पार्क हो सकेंगे. अन्य आगंतुकों के वाहनों की पार्किंग चौगान स्टेडियम के अंदर अंडर ग्राउण्ड-नगर निगम पार्किंग के अंदर पार्क हो सकेंगे.

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यहां पार्किंग निषेध रहेगी

समारोह के दौरान किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, चौगान स्टेडियम के चारों तरफ मुख्य मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी.

इन मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन होगा

छोटी चौपड़ से चौगान स्टेडियम की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानांतर मार्गों पर संचालित किया जाएगा. ब्रह्मपुरी बस स्टैण्ड, लंगर के बालाजी से चौगान स्टेडियम की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानांतर मार्गों पर संचालित किया जाएगा. सांगानेरी गेट, रामगंज चौपड़, सुभाष चौक, त्रिपोलिया टी. पोईट से बडी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानान्तर मार्गों पर संचालित किया जाएगा. एम्बुलेंस एवं आवश्यक सेवाओं के वाहन बिना किसी बाधा या रुकावट के सामान्य रूप से आवागमन कर सकेंगे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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