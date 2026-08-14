/चौगान स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन जगहों पर पार्किंग रहेगी बंद

Jaipur Traffic Advisory: राजस्थान में इस बार चौगान स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा. समारोह के दौरान यातायात के सुगम संचालन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. चार दीवारी के कुछ प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है. स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए चौगान स्टेडियम की पार्किंग व्यवस्था इस प्रकार की गई है.



यहां रहेगी पार्किंग की व्यवस्था

चौगान स्टेडियम VIP गेट के सामने व गेट से आगे की तरफ खाली रोड पर VIP वाहनों की पार्किंग होगी. सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुती देने वाले छात्र-छात्राओं की बसों की पार्किंग चौगान स्टेडियम प्रवेश गेट से आगे ताल कटोरा रोड के दोनों तरफ एक लेन में होगी. स्कूली छात्र-छात्राओं की बसों की पार्किंग गणगौरी गेट से यू टर्न कर पिकअप ड्रॉप पॉइंट पर छात्र-छात्राओं को छोड़ने के बाद वापस रामनिवास बाग के अंदर पार्क हो सकेंगे. अन्य आगंतुकों के वाहनों की पार्किंग चौगान स्टेडियम के अंदर अंडर ग्राउण्ड-नगर निगम पार्किंग के अंदर पार्क हो सकेंगे.

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यहां पार्किंग निषेध रहेगी



समारोह के दौरान किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, चौगान स्टेडियम के चारों तरफ मुख्य मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी.

इन मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन होगा

छोटी चौपड़ से चौगान स्टेडियम की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानांतर मार्गों पर संचालित किया जाएगा. ब्रह्मपुरी बस स्टैण्ड, लंगर के बालाजी से चौगान स्टेडियम की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानांतर मार्गों पर संचालित किया जाएगा. सांगानेरी गेट, रामगंज चौपड़, सुभाष चौक, त्रिपोलिया टी. पोईट से बडी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानान्तर मार्गों पर संचालित किया जाएगा. एम्बुलेंस एवं आवश्यक सेवाओं के वाहन बिना किसी बाधा या रुकावट के सामान्य रूप से आवागमन कर सकेंगे.

