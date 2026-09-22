/महल रोड पर JDA का सिग्नल फ्री प्रयोग पहले ही दिन फेल? कंटेनर फंसा, रॉन्ग साइड दौड़े वाहन

Jaipur Signal-Free Traffic: जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जेडीए की ओर से शुरू किया गया यू-टर्न आधारित सिग्नल फ्री प्रयोग पहले ही दिन चुनौती में घिरता नजर आया. तीन प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री कर वाहनों को यू-टर्न के जरिए आगे बढ़ाने की व्यवस्था का आज से प्रयोग शुरू किया गया. लेकिन मौके पर कई ऐसी स्थितियां सामने आईं, जिनसे नई व्यवस्था की तैयारियों और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो गए.



कंटेनर फंसा, दीवार भी हुई क्षतिग्रस्त

नई व्यवस्था के तहत यू-टर्न से गुजरने के दौरान एक बड़ा कंटेनर फंस गया. कंटेनर को घुमाने के दौरान एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई. बड़े वाहनों के यू-टर्न लेने में आ रही दिक्कत का यह मामला नई व्यवस्था के सामने आई प्रमुख चुनौती बन गया. कंटेनर के फंसने से पीछे आने वाले वाहनों को भी रोकना पड़ा और सड़क पर वाहनों की कतार लग गई.

Add Zee News as a Preferred Source



रॉन्ग साइड से निकलते नजर आए वाहन

चौराहों से सिग्नल हटने और अचानक बदले ट्रैफिक पैटर्न के कारण कई वाहन चालक असमंजस में नजर आए. कंटेनर के फंसने के बाद पीछे वाहनों का दबाव बढ़ा तो कुछ वाहन चालक रॉन्ग साइड से निकलते दिखाई दिए. इससे नई व्यवस्था में लेन अनुशासन और वाहन चालकों को पर्याप्त जानकारी देने की जरूरत भी सामने आई.

8 इंजीनियर, 8 तहसीलदार और 60 गार्ड तैनात

जेडीए ने व्यवस्था को संभालने के लिए मौके पर बड़ा अमला तैनात किया था. 8 अभियंता, 8 तहसीलदार और 60 गार्ड्स को ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया. इसके बावजूद पहले दिन वाहनों की आवाजाही के दौरान कई जगह परेशानी देखने को मिली. इससे यह सवाल भी उठा कि जब भारी अमले की मौजूदगी में ऐसी स्थिति बनी तो सामान्य दिनों में व्यवस्था को कैसे संभाला जाएगा.



पैदल यात्री और निराश्रित पशु भी चुनौती

महल रोड पर सिर्फ वाहनों का मूवमेंट ही चुनौती नहीं रहा. यू-टर्न के आसपास पैदल राहगीरों को सड़क पार करने में भी परेशानी दिखाई दी. वहीं, सड़क पर घूमते निराश्रित पशुओं के कारण भी वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ा. नई व्यवस्था में पैदल यात्रियों और बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए अलग से पर्याप्त इंतजाम की जरूरत सामने आई.