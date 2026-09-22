/महल रोड पर JDA का सिग्नल फ्री प्रयोग पहले ही दिन फेल? कंटेनर फंसा, रॉन्ग साइड दौड़े वाहन

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Jaipur Signal-Free Traffic: जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जेडीए की ओर से शुरू किया गया यू-टर्न आधारित सिग्नल फ्री प्रयोग पहले ही दिन चुनौती में घिरता नजर आया. तीन प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री कर वाहनों को यू-टर्न के जरिए आगे बढ़ाने की व्यवस्था का आज से प्रयोग शुरू किया गया. लेकिन मौके पर कई ऐसी स्थितियां सामने आईं, जिनसे नई व्यवस्था की तैयारियों और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो गए.
कंटेनर फंसा, दीवार भी हुई क्षतिग्रस्त
नई व्यवस्था के तहत यू-टर्न से गुजरने के दौरान एक बड़ा कंटेनर फंस गया. कंटेनर को घुमाने के दौरान एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई. बड़े वाहनों के यू-टर्न लेने में आ रही दिक्कत का यह मामला नई व्यवस्था के सामने आई प्रमुख चुनौती बन गया. कंटेनर के फंसने से पीछे आने वाले वाहनों को भी रोकना पड़ा और सड़क पर वाहनों की कतार लग गई.
रॉन्ग साइड से निकलते नजर आए वाहन
चौराहों से सिग्नल हटने और अचानक बदले ट्रैफिक पैटर्न के कारण कई वाहन चालक असमंजस में नजर आए. कंटेनर के फंसने के बाद पीछे वाहनों का दबाव बढ़ा तो कुछ वाहन चालक रॉन्ग साइड से निकलते दिखाई दिए. इससे नई व्यवस्था में लेन अनुशासन और वाहन चालकों को पर्याप्त जानकारी देने की जरूरत भी सामने आई.
8 इंजीनियर, 8 तहसीलदार और 60 गार्ड तैनात
जेडीए ने व्यवस्था को संभालने के लिए मौके पर बड़ा अमला तैनात किया था. 8 अभियंता, 8 तहसीलदार और 60 गार्ड्स को ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया. इसके बावजूद पहले दिन वाहनों की आवाजाही के दौरान कई जगह परेशानी देखने को मिली. इससे यह सवाल भी उठा कि जब भारी अमले की मौजूदगी में ऐसी स्थिति बनी तो सामान्य दिनों में व्यवस्था को कैसे संभाला जाएगा.
पैदल यात्री और निराश्रित पशु भी चुनौती
महल रोड पर सिर्फ वाहनों का मूवमेंट ही चुनौती नहीं रहा. यू-टर्न के आसपास पैदल राहगीरों को सड़क पार करने में भी परेशानी दिखाई दी. वहीं, सड़क पर घूमते निराश्रित पशुओं के कारण भी वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ा. नई व्यवस्था में पैदल यात्रियों और बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए अलग से पर्याप्त इंतजाम की जरूरत सामने आई.
तीन चौराहों को सिग्नल फ्री करने की योजना
JDA ने महल रोड पर कुल सात यू-टर्न स्ट्रक्चर प्रस्तावित किए हैं, जिनमें से तीन का निर्माण पूरा किया गया है. योजना के तहत जीवन रेखा हॉस्पिटल चौराहा, मुंबई हॉस्पिटल चौराहा और अक्षय पात्र चौराहा सिग्नल फ्री किए जाने हैं. इसका उद्देश्य सिग्नल पर वाहनों के इंतजार को कम करना और ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाना है. हालांकि, पहले दिन सामने आई स्थिति के बाद अब इस प्रयोग की वास्तविक सफलता का आकलन मौके पर ट्रैफिक संचालन, यू-टर्न की क्षमता और वाहन चालकों के व्यवहार के आधार पर करना होगा. विशेष रूप से बड़े वाहनों, पैदल यात्रियों और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही को लेकर व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है, यह आगे महत्वपूर्ण रहेगा.