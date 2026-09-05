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Janmashtami: बारिश और 4-5 KM पैदल चलने की मजबूरी, गोविंददेवजी में इस बार कम दिखी जन्माष्टमी की भीड़

Jaipur Janmashtami: जन्माष्टमी पर जयपुर की छोटी काशी कृष्ण भक्ति में डूबी रही, लेकिन बारिश और ट्रैफिक प्रतिबंधों का असर गोविंददेवजी मंदिर की भीड़ पर दिखाई दिया. मंगला झांकी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जबकि बाद की झांकियों में कतारें अपेक्षाकृत खाली रहीं. मंदिर से दूर वाहनों को रोकने के कारण कई श्रद्धालुओं को 4-5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 05, 2026, 08:15 AM IST | Updated:Sep 05, 2026, 08:15 AM IST
Janmashtami: बारिश और 4-5 KM पैदल चलने की मजबूरी, गोविंददेवजी में इस बार कम दिखी जन्माष्टमी की भीड़
Image Credit: Govind Dev Ji Temple

Govind Dev Ji Temple: भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर छोटी काशी पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रंगी नजर आई. गोविंददेवजी, गोपीनाथजी सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी. हालांकि, हर साल जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी मंदिर में दिखाई देने वाली भीड़ इस बार सामान्य झांकियों में कम नजर आई.

सुबह से हो रही बारिश और मंदिर तक वाहनों की पहुंच पर सख्ती इसका बड़ा कारण रही.ट्रैफिक व्यवस्था के तहत पुलिस ने बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और सुभाष चौक की तरफ से वाहनों को मंदिर के आसपास जाने से रोक दिया. कई जगह बैरिकेडिंग और डायवर्जन किया गया था. ऐसे में श्रद्धालुओं को काफी दूर वाहन छोड़कर करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल मंदिर तक पहुंचना पड़ा. बारिश के बीच इतनी दूरी तय करना बुजुर्गों और परिवार के साथ आए लोगों के लिए मुश्किल रहा. इसका असर सामान्य झांकियों में श्रद्धालुओं की संख्या पर भी दिखाई दिया.

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मंगला झांकी में उमड़ा सैलाब

सुबह 4:30 बजे मंगला झांकी के कपाट खुलने थे. इससे पहले ही तड़के 3:30 बजे से श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे थे. सुबह 6:45 बजे तक चली मंगला झांकी में बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए. मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर सबसे ज्यादा भीड़ इसी दौरान दिखाई दी. इसके बाद सामान्य झांकियों में भीड़ काफी कम हो गई. कई कतारों में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. हालांकि, जगमोहन पैसेज की लाइन में अपेक्षाकृत ज्यादा भीड़ रही.

Govind Dev Ji Temple


रात 11 बजे फिर बढ़ी भीड़
रात करीब 11 बजे मंदिर में एक बार फिर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी. जैसे ही रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य हुआ, मंदिर परिसर शंखनाद और जयकारों से गूंज उठा. 31 हवाई तोपों की गर्जना के बीच जन्मोत्सव मनाया गया. वेदपाठी ब्राह्मणों ने वेदपाठ किया. महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने शालिग्राम भगवान का पूजन कर ठाकुरजी का पंचामृत अभिषेक किया. अभिषेक में 425 लीटर दूध, 365 किलो दही, 11 किलो घी, 85 किलो बूरा और 11 किलो शहद का इस्तेमाल हुआ.

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22 घंटे तक जारी रही भक्तों की आवाजाही
मंदिर में दर्शन का सिलसिला तड़के 3:30 बजे से शुरू होकर जन्माभिषेक तक जारी रहा. इसके बाद भी करीब डेढ़ बजे तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. इस तरह करीब 22 घंटे तक मंदिर में भक्तों का आना-जाना चलता रहा. ट्रैफिक व्यवस्था के कारण आसपास के स्थानीय लोगों को भी परेशानी हुई. गलियों में बैरिकेडिंग से घरों तक आने-जाने में दिक्कत हुई और कई लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा. जन्माष्टमी पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया और घनश्याम तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी गोविंददेवजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए.

Govind Dev Ji Temple


भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर शुक्रवार को छोटी काशी पूरी तरह कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आई. गोविंददेवजी, गोपीनाथजी सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही. फूलों, गुब्बारों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजे मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया.

आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ठाकुरश्रीजी के दर्शन के लिए पहुंचे. मंगला झांकी सुबह 4:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन भक्त तड़के 3:30 बजे से ही मंदिर पहुंचने लगे. सुबह 6:45 बजे तक चली मंगला झांकी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. इसके बाद दिनभर अलग-अलग झांकियों में भी भक्तों का आना-जाना जारी रहा, हालांकि मंगला झांकी के मुकाबले बाद की झांकियों में भीड़ कम रही.

रात करीब 11 बजे मंदिर में एक बार फिर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी. जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंचीं, भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य हुआ. इसी के साथ 31 तोपों की हवाई गर्जना, शंखनाद और वेदपाठ से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा. कृष्ण जन्म के दर्शन के लिए श्रद्धालु अपलक ठाकुरजी को निहारते रहे. चारों ओर ‘हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की’ और ‘राधे-राधे’ के जयकारे सुनाई दिए.

Govind Dev Ji Temple

कृष्ण जन्म के बाद महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने शालिग्राम भगवान का पूजन कर ठाकुरजी का पंचामृत अभिषेक किया. इस अभिषेक में 425 लीटर दूध, 365 किलो दही, 11 किलो घी, 85 किलो बूरा और 11 किलो शहद का इस्तेमाल किया गया. अभिषेक के बाद ठाकुरजी को पंजीरी, लड्डू और खिरसा का भोग लगाया गया.

मंदिर से श्रद्धालुओं की वापसी का सिलसिला करीब डेढ़ बजे तक चलता रहा. इस तरह तड़के 3:30 बजे से अगले दिन करीब डेढ़ बजे तक लगभग 22 घंटे तक गोविंददेवजी मंदिर में भक्तों की आवाजाही बनी रही.

जन्माष्टमी के अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया, घनश्याम तिवारी सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी गोविंददेवजी मंदिर पहुंचकर ठाकुरश्रीजी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया.

गोविंददेवजी मंदिर के साथ गोपीनाथजी और शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी जन्माष्टमी पर विशेष सजावट और धार्मिक आयोजन किए गए. पूरे दिन जयपुर में कृष्ण भक्ति का रंग देखने को मिला और देर रात तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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