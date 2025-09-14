Alwar News: गोगामेड़ी दर्शन के दौरान अलवर के दो युवकों की हादसे में दर्दनाक मौत, 6 महीने पहले वासु की हुई थी शादी

Alwar News: अलवर: गोगामेड़ी दर्शन के लिए सालपुरी से गए दो युवकों आकाश और वासु जाटव की हनुमानगढ़ भादरा में पिकअप पलटने से दर्दनाक मौत. वासु ग्राम सचिव थे, 6 माह पहले शादीशुदा; आकाश परिवार के सबसे बड़े.
Trending Photos
Alwar News: अलवर के दो युवकों की गोगामेड़ी दर्शन के दौरान एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. सालपुरी गांव से गई पिकअप वाहन हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र में पलट गई, जिसके परिणामस्वरूप यह घटना हुई. मृतकों की पहचान दिल्ली दरवाजा बाहर निवासी आकाश और वासु जाटव के रूप में हुई है.
वासु जाटव डीग जिले के पहाड़ी में ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत था, और उसकी शादी मात्र 6 महीने पहले हुई थी. वहीं, आकाश चूड़ी मार्केट में कपड़ों की थड़ी लगाता था और अपने परिवार में दो भाइयों व तीन बहनों में सबसे बड़ा था. इस हादसे से परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है.
अलवर सालपुरी से पिकअप में बैठकर गोगामेड़ी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु की पिकअप भादरा के पास पलट गई जिसमें दिल्ली दरवाजा बाहर निवासी आकाश व वासु जाटव की हादसे में मौत हो गई. ओर अन्य लोग भी घायल हो गए. जिनको अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक वासु निवासी दिल्ली दरवाजा डीग जिले के पहाड़ी में ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत था.
मृतक वासु की शादी को अभी 6 महीने ही हुए है. ओर दूसरा मृतक आकाश दो भाई तीन बहन है. जिसमें आकाश बड़ा था. आकाश चूड़ी मार्केट में कपड़े की थड़ी लगाता था. घटना की सूचना परिजनों को पता चलते ही परिजन हनुमानगढ़ पहुंचे और दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन अलवर के लिए रवाना हो गए. मृतक आकाश और वासु अलवर के साल पूरी से पिकअप ने बैठकर गोगामेड़ी के लिए रवाना हो गए थे. रास्ते में पिकअप पलट गई और हादसा हो गया. जिसने आकाश और वासु की मौके पर मौत हो गई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!