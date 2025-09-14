Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Alwar News: गोगामेड़ी दर्शन के दौरान अलवर के दो युवकों की हादसे में दर्दनाक मौत, 6 महीने पहले वासु की हुई थी शादी

Alwar News: अलवर: गोगामेड़ी दर्शन के लिए सालपुरी से गए दो युवकों आकाश और वासु जाटव की हनुमानगढ़ भादरा में पिकअप पलटने से दर्दनाक मौत. वासु ग्राम सचिव थे, 6 माह पहले शादीशुदा; आकाश परिवार के सबसे बड़े.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 14, 2025, 12:58 PM IST | Updated: Sep 14, 2025, 12:58 PM IST

Trending Photos

बारिश के 20 दिन बाद भी अजमेर के गांव में जलभराव, नरक जैसी जिंदगी जीने को ग्रामीण मजबूर
7 Photos
Ajmer News

बारिश के 20 दिन बाद भी अजमेर के गांव में जलभराव, नरक जैसी जिंदगी जीने को ग्रामीण मजबूर

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून! इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून! इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

मुगल रानी जो बन गई थी कृष्ण भक्त, क्या आप जानते हैं इस बेगम का नाम?
7 Photos
mughal

मुगल रानी जो बन गई थी कृष्ण भक्त, क्या आप जानते हैं इस बेगम का नाम?

राजस्थान में कांस्टेबल परीक्षा में हाई अलर्ट सुरक्षा! हजारों अभ्यर्थी हो रहे शामिल
6 Photos
rajasthan police constable exam 2025

राजस्थान में कांस्टेबल परीक्षा में हाई अलर्ट सुरक्षा! हजारों अभ्यर्थी हो रहे शामिल

Alwar News: गोगामेड़ी दर्शन के दौरान अलवर के दो युवकों की हादसे में दर्दनाक मौत, 6 महीने पहले वासु की हुई थी शादी

Alwar News: अलवर के दो युवकों की गोगामेड़ी दर्शन के दौरान एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. सालपुरी गांव से गई पिकअप वाहन हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र में पलट गई, जिसके परिणामस्वरूप यह घटना हुई. मृतकों की पहचान दिल्ली दरवाजा बाहर निवासी आकाश और वासु जाटव के रूप में हुई है.

वासु जाटव डीग जिले के पहाड़ी में ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत था, और उसकी शादी मात्र 6 महीने पहले हुई थी. वहीं, आकाश चूड़ी मार्केट में कपड़ों की थड़ी लगाता था और अपने परिवार में दो भाइयों व तीन बहनों में सबसे बड़ा था. इस हादसे से परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है.

अलवर सालपुरी से पिकअप में बैठकर गोगामेड़ी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु की पिकअप भादरा के पास पलट गई जिसमें दिल्ली दरवाजा बाहर निवासी आकाश व वासु जाटव की हादसे में मौत हो गई. ओर अन्य लोग भी घायल हो गए. जिनको अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक वासु निवासी दिल्ली दरवाजा डीग जिले के पहाड़ी में ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतक वासु की शादी को अभी 6 महीने ही हुए है. ओर दूसरा मृतक आकाश दो भाई तीन बहन है. जिसमें आकाश बड़ा था. आकाश चूड़ी मार्केट में कपड़े की थड़ी लगाता था. घटना की सूचना परिजनों को पता चलते ही परिजन हनुमानगढ़ पहुंचे और दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन अलवर के लिए रवाना हो गए. मृतक आकाश और वासु अलवर के साल पूरी से पिकअप ने बैठकर गोगामेड़ी के लिए रवाना हो गए थे. रास्ते में पिकअप पलट गई और हादसा हो गया. जिसने आकाश और वासु की मौके पर मौत हो गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news