Alwar News: गोगामेड़ी दर्शन के दौरान अलवर के दो युवकों की हादसे में दर्दनाक मौत, 6 महीने पहले वासु की हुई थी शादी

Alwar News: अलवर के दो युवकों की गोगामेड़ी दर्शन के दौरान एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. सालपुरी गांव से गई पिकअप वाहन हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र में पलट गई, जिसके परिणामस्वरूप यह घटना हुई. मृतकों की पहचान दिल्ली दरवाजा बाहर निवासी आकाश और वासु जाटव के रूप में हुई है.

वासु जाटव डीग जिले के पहाड़ी में ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत था, और उसकी शादी मात्र 6 महीने पहले हुई थी. वहीं, आकाश चूड़ी मार्केट में कपड़ों की थड़ी लगाता था और अपने परिवार में दो भाइयों व तीन बहनों में सबसे बड़ा था. इस हादसे से परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है.

अलवर सालपुरी से पिकअप में बैठकर गोगामेड़ी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु की पिकअप भादरा के पास पलट गई जिसमें दिल्ली दरवाजा बाहर निवासी आकाश व वासु जाटव की हादसे में मौत हो गई. ओर अन्य लोग भी घायल हो गए. जिनको अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक वासु निवासी दिल्ली दरवाजा डीग जिले के पहाड़ी में ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतक वासु की शादी को अभी 6 महीने ही हुए है. ओर दूसरा मृतक आकाश दो भाई तीन बहन है. जिसमें आकाश बड़ा था. आकाश चूड़ी मार्केट में कपड़े की थड़ी लगाता था. घटना की सूचना परिजनों को पता चलते ही परिजन हनुमानगढ़ पहुंचे और दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन अलवर के लिए रवाना हो गए. मृतक आकाश और वासु अलवर के साल पूरी से पिकअप ने बैठकर गोगामेड़ी के लिए रवाना हो गए थे. रास्ते में पिकअप पलट गई और हादसा हो गया. जिसने आकाश और वासु की मौके पर मौत हो गई.