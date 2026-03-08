Zee Rajasthan
जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र में भात जुलूस के दौरान भीषण सड़क हादसा, 16 लोग घायल!

Bassi Road Accident: जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र में भात जुलूस के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. राहोरी से दामोदरपुरा NTPC के पास मालियों की ढाणी के निकट भात की रस्म के लिए निकला जुलूस डीजे की धुन पर नाचते-गाते आगे बढ़ रहा था.

Mar 08, 2026

Jaipur Rural Accident: जयपुर ग्रामीण जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में आज भात की रस्म के लिए निकले जुलूस में एक दर्दनाक हादसा हो गया. राहोरी से दामोदरपुरा NTPC के पास मालियों की ढाणी के निकट यह घटना हुई, जहां डीजे की धुन पर नाचते-गाते जा रहे लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. हादसे में कम से कम 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. जुलूस में शामिल लोग भात लेकर खुशी-खुशी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कार का चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे जुलूस के बीच जा घुसी.


प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जुलूस में ढोल-नगाड़े और डीजे की तेज आवाज पर लोग नाच रहे थे. पीछे से आ रही कार का चालक संभवतः पैर फिसलने या ध्यान भटकने से कार की स्पीड बढ़ गई. कार ने जुलूस के पीछे चल रहे लोगों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कई लोग जमीन पर गिर पड़े. मौके पर खुशियों का माहौल पल भर में अफरा-तफरी और चीख-पुकार में बदल गया. घायलों में महिलाएं और युवक शामिल हैं, जिन्हें तत्काल बस्सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. कुछ घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है.


पुलिस पहुंची, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही बस्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और हादसे वाली कार को कब्जे में ले लिया. कार चालक की पहचान और हादसे के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को मुख्य वजह बताया जा रहा है. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि भात की रस्म पारंपरिक रूप से खुशी का मौका होती है, लेकिन इस बार यह दुखद हादसे में बदल गई.

स्थानीय लोगों में आक्रोश
हादसे के बाद इलाके में गुस्सा और दुख का माहौल है. लोग सड़क सुरक्षा और जुलूस के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे धार्मिक या पारिवारिक जुलूसों में पुलिस की मौजूदगी और बैरिकेडिंग जरूरी है ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें. फिलहाल घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही की ओर इशारा करती है.

