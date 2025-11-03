Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

फलोदी हादसे में 15 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा, मंत्री मदन दिलावर ने की घोषणा

Madan Dilawar on Jodhpur Accident: प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में पीड़ितों से मुलाकात की और 'जैसलमेर दुखांतिका' जैसी सहायता का वादा किया. सरकार ने प्रत्येक मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजा घोषित किया, घायलों को पूर्ण चिकित्सा मदद का आश्वासन दिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 03, 2025, 11:20 AM IST | Updated: Nov 03, 2025, 11:20 AM IST

Trending Photos

Kota Weather Update: कोटा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने 3-4 नवंबर के लिए जारी किया अलर्ट
8 Photos
kota weather update

Kota Weather Update: कोटा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने 3-4 नवंबर के लिए जारी किया अलर्ट

बीकानेर शादी का जलवा, दो भाइयों ने भांजों को दिया 1.56 करोड़ का भव्य मायरा, बेनीवाल भी हुए शरीक
7 Photos
Bikaner Wedding Mayra

बीकानेर शादी का जलवा, दो भाइयों ने भांजों को दिया 1.56 करोड़ का भव्य मायरा, बेनीवाल भी हुए शरीक

Jodhpur Road Accident: जोधपुर सड़क हादसे से दहला पूरा राजस्थान, खून से लथ-पथ 15 शव, तस्वीरों में देखें खौफनाक मंजर
11 Photos
jodhpur road accident

Jodhpur Road Accident: जोधपुर सड़क हादसे से दहला पूरा राजस्थान, खून से लथ-पथ 15 शव, तस्वीरों में देखें खौफनाक मंजर

राजस्थान में सोने के दाम की चमक हुई कम, चांदी भी पड़ी फीकी, जानें आज क्या है लेटेस्ट भाव
7 Photos
gold silver price today

राजस्थान में सोने के दाम की चमक हुई कम, चांदी भी पड़ी फीकी, जानें आज क्या है लेटेस्ट भाव

फलोदी हादसे में 15 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा, मंत्री मदन दिलावर ने की घोषणा

Jodhpur Road Accident: राजस्थान के फलोदी जिले के मतोड़ा क्षेत्र में भारतमाला हाईवे पर शनिवार देर शाम घटी भयावह दुर्घटना ने पूरे संभाग को शोक में डुबो दिया. कोलायत दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे टेंपो ट्रैवलर ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 15 लोगों की मौके पर ही जान चली गई. दो यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में उपचार जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में सन्नाटा पसर गया, और मृतकों के परिजनों ने मुआवजे व राहत की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया. प्रशासन व सरकार के साथ सफल वार्ता के बाद धरना समाप्त हो गया.

प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने रविवार सुबह जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचकर पीड़ित परिजनों व समाज प्रतिनिधियों से मुलाकात की. उन्होंने हादसे को "हृदयविदारक" बताते हुए कहा, "जैसलमेर की दुखांतिका की तरह फलोदी के शोकाकुल परिवारों को भी पूर्ण सहायता दी जाएगी." सरकार ने तत्काल घोषणा की कि प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा व हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया. मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न हो. बैठक में विधायक देवेंद्र जोशी, पूर्व महापौर राजेंद्र गहलोत, समाजसेवी नरेंद्र कच्चवाहा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवकुमार सोनी सहित कई प्रमुख व्यक्ति मौजूद रहे. प्रशासन की ओर से संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह, पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल व जिला परिषद एडीशनल सीईओ गणपत लाल सुथार भी शामिल हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हादसे में सूरसागर क्षेत्र के 15 निवासियों ने अपनों को अलविदा कह दिया. एमजीएच मोर्चरी में रखे शव: लता (50) पत्नी चंवर लाल, सज्जन कंवर (60) पत्नी ओमप्रकाश सांखला, टीना (40) पत्नी विनोद कुमार, दिशू (6) पुत्री उमेश सिंह, उर्मिला (55) पत्नी रामसिंह, पुंज उर्फ प्रणब (10) पुत्र जितेंद्र, दिव्या (23) पत्नी कार्तिक, मीना (53) पत्नी दीनदयाल, फतेह पुरी (32) पुत्र दौलत पुरी (अमरावती नगर पाल रोड निवासी), मधु (45) पत्नी रविंद्र सिंह.

एम्स मोर्चरी में रखे शव: रुद्राक्ष पुत्र राजेंद्र सांखला, सानिया (32) पत्नी दिलीप सिंह सांखला, गीता (50) पत्नी गोविंद सिंह सांखला, कुश सांखला पुत्र रविंद्र सांखला, रामेश्वरी पत्नी मूलाराम. मृतकों में अधिकांश महिलाएं व बच्चे हैं, जो कपिल मुनि आश्रम दर्शन से लौट रहे थे.

पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. यह हादसा सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े करता है. ओवरस्पीडिंग व अनधिकृत पार्किंग को प्रारंभिक कारण बताया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news