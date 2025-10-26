Rajasthan Accident News: रविवार तड़के आगरा-जयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो पुलिसकर्मियों की जान चली गई. यह हादसा तब हुआ जब राजस्थान के सूरतगढ़ से दबिश के बाद लौट रही पुलिस टीम की अर्टिगा कार एक ट्रक से जा भिड़ी. घटना आगरा थाना फतेहपुर सीकरी हाइवे क्षेत्र में हुई, जिसने स्थानीय लोगों और प्रशासन को हिलाकर रख दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे.

हेड कांस्टेबल समेत दो की मौत, पांच घायल

हादसे में निबोहरा थाने के हेड कांस्टेबल गौरव प्रताप सिंह समेत दो पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सीएचसी सीकरी ले जाया गया. चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण घायलों को बाद में आगरा के लिए रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, और डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने के लिए प्रयासरत है.

नींद की झपकी बनी हादसे की वजह

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हादसा ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण हुआ. लंबी दूरी की यात्रा और थकान के चलते ड्राइवर का नियंत्रण गाड़ी पर से हट गया, जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई. पुलिस ने मौके से वाहन को कब्जे में ले लिया है और हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. ट्रक ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसे में उसकी कोई लापरवाही तो नहीं थी.

प्रशासनिक कार्रवाई और जांच

हादसे के बाद पुलिस ने आगरा-जयपुर हाईवे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को तत्काल सहायता देने का आश्वासन दिया है. साथ ही, इस घटना से सबक लेते हुए पुलिस विभाग ने लंबी दूरी की यात्रा पर जाने वाली टीमों के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने की बात कही है. हादसे की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

शोक और संवेदना की लहर

इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. मृतकों के परिवारों और सहकर्मियों में गहरा दुख है. स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी इस घटना को लेकर दुखी हैं, और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. हादसे से सबक लेते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है.

