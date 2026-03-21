कुआं पूजन के दौरान सूखे कुएं में गिरा लड़का, 14 साल के मासूम की मौत

Jaipur News: राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़) क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. हरसौरा थाना क्षेत्र के चूला गांव में शुक्रवार देर रात 14 वर्षीय बालक हेमंत कुमार मेघवाल की सूखे खुले कुएं में गिरने से मौत हो गई. हेमंत कांजीपुरा निवासी सुरेश कुमार का बेटा था. वह चूला स्थित गूंदा सिद्ध मंदिर के पास आयोजित कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आया था. कार्यक्रम के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पास ही स्थित एक पुराना, सूखा और खुला कुआं में वह गिर गया. यह हादसा रात के समय हुआ, जिससे बचाव कार्य में और भी मुश्किलें आईं.

हड़कंप मचा, ग्रामीणों ने शुरू किया बचाव अभियान

जैसे ही हेमंत के गिरने की आवाज सुनाई दी, मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए. ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया. अंधेरे और कुएं की गहराई के कारण बचाव में काफी समय लगा. रात करीब 11 बजे रोटी बैंक की निशुल्क एंबुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. ग्रामीणों ने रस्सियां, लंबे डंडे और अन्य सामग्री का इस्तेमाल कर काफी मशक्कत के बाद बालक को कुएं से बाहर निकाला. इस दौरान पूरा गांव जाग उठा था और लोग भावुक होकर रो रहे थे. बाहर निकाले जाने के बाद हेमंत की हालत बहुत गंभीर थी. उसे तुरंत बानसूर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों का सदमा, पुलिस ने की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही हरसौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया, पंचनामा तैयार किया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की. देर रात पुलिस की मौजूदगी में शव को बानसूर अस्पताल की मॉर्च्यूरी में सुरक्षित रखवाया गया. शनिवार को पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा. परिजन इस दर्दनाक हादसे से बेहद सदमे में हैं. हेमंत परिवार का इकलौता बेटा था और पढ़ाई-लिखाई में अच्छा था. उसके अचानक जाने से पूरे परिवार में मातम छा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय लोगों की मांग: खुले कुओं पर तत्काल कार्रवाई

इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि गांवों में मौजूद सभी पुराने और सूखे कुओं को तुरंत ढका जाए. साथ ही ऐसे स्थानों पर रेलिंग, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा घेरा लगाया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि कुआं पूजन जैसे धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे में अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो भविष्य में भी ऐसे हादसे हो सकते हैं. कई लोगो ने बताया कि यह कुआं कई सालों से सूखा पड़ा था और इसका मुंह पूरी तरह खुला था, जिसके कारण हादसा हुआ.



ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हादसे: जागरूकता की जरूरत

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में खुले कुओं, बोरवेल्स और गड्ढों में गिरने की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं. खासकर बच्चों और किशोरों के साथ ऐसे हादसे ज्यादा होते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण विकास योजनाओं में खुले कुओं को ढकने और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. साथ ही स्कूलों और गांवों में बच्चों को ऐसे खतरनाक स्थानों से दूर रहने की जागरूकता फैलाई जाए. इस घटना ने प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक सबक है कि छोटी-छोटी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!







ये भी पढ़ें-