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कोटपूतली में खुले कुएं में गिरने से चरवाहे की दर्दनाक मौत, दो मासूम बच्चों का सिर से उठा पिता का साया

Rajasthan News: राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र के रायकरणपुरा गांव के पास एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. बनेठी निवासी 40 वर्षीय चरवाहा कृष्ण सैन पशु चराने के दौरान असावधानी से खुले निजी कुएं में गिर गए और उनकी मौत हो गई.

Edited byAnsh RajReported byAmit kumar yadav
Published: Apr 25, 2026, 08:14 AM|Updated: Apr 25, 2026, 08:14 AM
कोटपूतली में खुले कुएं में गिरने से चरवाहे की दर्दनाक मौत, दो मासूम बच्चों का सिर से उठा पिता का साया
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Kotputli well accident: राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र की ग्राम पंचायत रायकरणपुरा के समीप देर शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. बनेठी गांव निवासी 40 वर्षीय चरवाहा कृष्ण सैन की खुले निजी कुएं में गिरने से मौत हो गई. रोज की तरह पशु चराने गए कृष्ण सैन असावधानीवश खुले पड़े कुएं में गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.


घटना की सूचना मिलते ही पनियाला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. प्रशासन भी त्वरित रूप से सक्रिय हुआ. तहसीलदार रामधन गुर्जर, बीसीएमओ धर्मेंद्र, नर्सिंग टीम से नरेश शर्मा और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में सहयोग किया. कड़ी मशक्कत के बाद करीब 6 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कृष्ण सैन का शव कुएं से बाहर निकाला जा सका. रात भर चले इस अभियान के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.


परिवार पर टूटा बड़ा संकट
कृष्ण सैन अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके दो छोटे बेटे 12 वर्षीय चिराग और 9 वर्षीय हिमांशु अब पिता के साये से वंचित हो गए हैं. परिवार पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर था. इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि कृष्ण सैन के दो भाइयों का पहले ही निधन हो चुका था, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी. अब इस हादसे के बाद परिवार की स्थिति और भी बदतर हो गई है. गांव में मातम का माहौल है और हर कोई इस त्रासदी से स्तब्ध है.

घटना तब हुई जब कृष्ण सैन अपने साथ मौजूद दूसरे चरवाहे के साथ पशु चरा रहे थे. दूसरे चरवाहे ने जब गांव पहुंचकर घटना की जानकारी दी, तब तक काफी देर हो चुकी थी. प्रारंभिक जांच में पता चला कि जिस कुएं में यह हादसा हुआ, वह पूरी तरह खुला हुआ था. उस पर महज करीब दो फीट की कमजोर मुंडेर बनी हुई थी, जो किसी भी सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थी.


इलाके में खुले कुओं को लेकर सुरक्षा के फिर उठे सवाल
इस घटना ने रायकरणपुरा और आसपास के इलाके में खुले पड़े निजी कुओं और बोरवेलों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई कुएं बिना जाली, ढक्कन या किसी सुरक्षा व्यवस्था के खुले पड़े हैं, जो लगातार जानलेवा खतरा बने हुए हैं.


गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा पहले ही सभी निजी और सरकारी कुओं व बोरवेलों को सुरक्षित बनाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं हो पा रहा है. विभागीय लापरवाही और निगरानी के अभाव के कारण ऐसे दर्दनाक हादसे बार-बार सामने आ रहे हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी खुले कुओं को तुरंत बंद कराया जाए या उन पर मजबूत जालियां और ढक्कन लगाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं.


प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही पूरे क्षेत्र में खुले कुओं की जांच कराई जाएगी और आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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