/दूदू में मां बेटी के लिए काल बना बेकाबू ट्रेलर, बाइक रिक्शा को मारी टक्कर, दोनों की दर्दनाक मौत, 3 घायल

Jaipur Bhilwara Highway: जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. रेनवाल मांजी के पास बेकाबू ट्रेलर ने बाइक रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में बाइक रिक्शा सवार मां-बेटी की मौत हो गई. वहीं, तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.



केकड़ी से जयपुर जा रहे थे

जानकारी के अनुसार बाइक रिक्शा में सवार सभी लोग केकड़ी से जयपुर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रेनवाल मांजी के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि सड़क पर बने गड्ढों से बचने के प्रयास के दौरान बाइक रिक्शा ट्रेलर की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में मां-बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी.

Add Zee News as a Preferred Source



तीन लोग गंभीर रूप से घायल

हादसे में घायल तीन लोगों को उपचार के लिए फागी उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई. मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है.

हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार

घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस अब ट्रेलर चालक की तलाश कर रही है. हादसे के कारण कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.



गड्ढों की वजह से हादसों का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर कई जगह गड्ढे बने हुए हैं. वाहन चालक इन गड्ढों से बचने के लिए अचानक दिशा बदलते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. लोगों का आरोप है कि सड़क की स्थिति के कारण इस मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं. स्थानीय लोगों ने हाईवे पर बने गड्ढों की मरम्मत कराने और सड़क की स्थिति सुधारने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

