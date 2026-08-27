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दूदू में मां बेटी के लिए काल बना बेकाबू ट्रेलर, बाइक रिक्शा को मारी टक्कर, दोनों की दर्दनाक मौत, 3 घायल

Dudu Accident: दूदू में जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक रिक्शा सवार मां-बेटी की मौत हो गई. हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी केकड़ी से जयपुर जा रहे थे. पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है, जबकि ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 27, 2026, 02:10 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 02:10 PM IST
दूदू में मां बेटी के लिए काल बना बेकाबू ट्रेलर, बाइक रिक्शा को मारी टक्कर, दोनों की दर्दनाक मौत, 3 घायल
Image Credit: Jaipur Bhilwara Highway

Jaipur Bhilwara Highway: जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. रेनवाल मांजी के पास बेकाबू ट्रेलर ने बाइक रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में बाइक रिक्शा सवार मां-बेटी की मौत हो गई. वहीं, तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.


केकड़ी से जयपुर जा रहे थे
जानकारी के अनुसार बाइक रिक्शा में सवार सभी लोग केकड़ी से जयपुर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रेनवाल मांजी के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि सड़क पर बने गड्ढों से बचने के प्रयास के दौरान बाइक रिक्शा ट्रेलर की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में मां-बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी.

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तीन लोग गंभीर रूप से घायल
हादसे में घायल तीन लोगों को उपचार के लिए फागी उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई. मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है.

हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार
घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस अब ट्रेलर चालक की तलाश कर रही है. हादसे के कारण कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.


गड्ढों की वजह से हादसों का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर कई जगह गड्ढे बने हुए हैं. वाहन चालक इन गड्ढों से बचने के लिए अचानक दिशा बदलते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. लोगों का आरोप है कि सड़क की स्थिति के कारण इस मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं. स्थानीय लोगों ने हाईवे पर बने गड्ढों की मरम्मत कराने और सड़क की स्थिति सुधारने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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