/दिल्ली-जयपुर हाईवे पर फिर हुआ बड़ा हादसा, कार के ऊपर चढ़ा ट्रेलर, 2 की दर्दनाक मौत, 6 घायल

Delhi Jaipur Highway Accident: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में मंगलवार को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. मौलाहेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रेलर ने सामने चल रही अर्टिगा कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर कार के ऊपर चढ़ गया और कार पूरी तरह पिचक गई. हादसे के समय कार में सवार सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह सफर मातम में बदल गया.



चालक और महिला की मौके पर मौत

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हादसे में अर्टिगा कार चला रहे अंकित और सीमा नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि दोनों को बचाने का मौका तक नहीं मिल सका. वहीं कार में सवार अन्य छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दो बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है.

Delhi Jaipur Highway Accident



कार के अंदर फंस गए थे यात्री

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा कार का अगला और बीच का हिस्सा पूरी तरह दब गया. कार में बैठे लोग अंदर ही फंस गए और बाहर निकलने में असमर्थ थे. हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया.



पुलिस और स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही पनियाला थाना पुलिस, पुलिस अधिकारी और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तुरंत कोटपूतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया.

गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने चालक अंकित और महिला सीमा को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज शुरू किया गया.



दो बच्चों को जयपुर किया गया रेफर

अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान दो बच्चों की हालत गंभीर पाई गई. चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जयपुर रेफर कर दिया. अन्य घायलों का इलाज कोटपूतली अस्पताल में जारी है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

#WATCH | Kotputli, Rajasthan: Kotputli-Behror SP Satveer Singh says, "An accident has occurred between a car and a trailer. We are currently investigating how the collision happened... We will examine the CCTV footage... In the incident, 7 people have been injured and 2 people… pic.twitter.com/M7KySwQ1hH — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 7, 2026

हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम

भीषण दुर्घटना के कारण दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर और क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की सहायता से हटवाया, जिसके बाद यातायात को सुचारू कराया गया. हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए थे.



पुलिस कर रही हादसे के कारणों की जांच

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. ट्रेलर चालक से पूछताछ की जा रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर कर दिया है.

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