Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /दिल्ली-जयपुर हाईवे पर फिर हुआ बड़ा हादसा, कार के ऊपर चढ़ा ट्रेलर, 2 की दर्दनाक मौत, 6 घायल

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर फिर हुआ बड़ा हादसा, कार के ऊपर चढ़ा ट्रेलर, 2 की दर्दनाक मौत, 6 घायल

Kotputli Accident: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मौलाहेड़ा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर अर्टिगा कार के ऊपर चढ़ गया. हादसे में कार चालक और एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिलाओं और बच्चों सहित छह लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल दो बच्चों को जयपुर रेफर किया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

Edited byAnsh RajReported byAmit kumar yadav
Published: Jul 08, 2026, 07:40 AM|Updated: Jul 08, 2026, 07:40 AM
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर फिर हुआ बड़ा हादसा, कार के ऊपर चढ़ा ट्रेलर, 2 की दर्दनाक मौत, 6 घायल
Image Credit: Delhi Jaipur Highway AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Delhi Jaipur Highway Accident: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में मंगलवार को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. मौलाहेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रेलर ने सामने चल रही अर्टिगा कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर कार के ऊपर चढ़ गया और कार पूरी तरह पिचक गई. हादसे के समय कार में सवार सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह सफर मातम में बदल गया.


चालक और महिला की मौके पर मौत

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे में अर्टिगा कार चला रहे अंकित और सीमा नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि दोनों को बचाने का मौका तक नहीं मिल सका. वहीं कार में सवार अन्य छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दो बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है.

Delhi Jaipur Highway Accident


कार के अंदर फंस गए थे यात्री

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा कार का अगला और बीच का हिस्सा पूरी तरह दब गया. कार में बैठे लोग अंदर ही फंस गए और बाहर निकलने में असमर्थ थे. हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया.


पुलिस और स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही पनियाला थाना पुलिस, पुलिस अधिकारी और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तुरंत कोटपूतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया.

गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने चालक अंकित और महिला सीमा को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज शुरू किया गया.


दो बच्चों को जयपुर किया गया रेफर

अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान दो बच्चों की हालत गंभीर पाई गई. चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जयपुर रेफर कर दिया. अन्य घायलों का इलाज कोटपूतली अस्पताल में जारी है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम

भीषण दुर्घटना के कारण दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर और क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की सहायता से हटवाया, जिसके बाद यातायात को सुचारू कराया गया. हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए थे.


पुलिस कर रही हादसे के कारणों की जांच

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. ट्रेलर चालक से पूछताछ की जा रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर कर दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

जयपुर में बहुत बड़ा हादसा! ट्रक ने कुचल डाला परिवार, टुकड़ों में बट गए शव, तीन बच्चों की मौत

अलवर के सेटेलाइट अस्पताल में बड़ा हादसा, OPD के दौरान छत का प्लास्टर और पंखा गिरा, डॉक्टर-बच्ची घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

पाकिस्तान से दुबई तक फैला नेटवर्क, रफीक चांद से पूछताछ में मिले अहम सुराग

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

UCC पर राजस्थान की राजनीति गरमाई! कांग्रेस बोली- पहले ड्राफ्ट दिखाओ, फिर मांगो राय

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का एक-एक कोना, इन 29 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

दोस्त के लिए बना था डमी कैंडिडेट, पिछले साल की चालाकी इस बार पड़ गई भारी, AI ने सेकेंडों में पकड़ लिया पूरा खेल!

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? राठौड़ का बड़ा बयान- OBC रिपोर्ट हमारा नहीं, निर्वाचन आयोग का विषय

अजमेर हत्याकांड में बड़ा फैसला! प्रेमिका का गला रेतकर सिर कुचलने वाले पति-पत्नी को उम्रकैद

धौलपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, पहले पत्थर चले फिर गूंजे गोलियों के धमाके

लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, अलवर-सीकर समेत 19 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया! तेज रफ्तार ट्रेलर ने परिवार को रौंदा, 3 मासूमों और पिता की दर्दनाक मौत

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

बीकानेर में साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़, रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 2 आरोपी गिरफ्तार

Udaipur news: महिला प्रोफेसर ने लेट आने पर टोका तो, क्लास में थूक कर चला गया छात्र

Udaipur Accident: सुखेर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉले में घुसी कार, 5 युवकों की मौत

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

अब बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे शहर, SBP कॉलेज में शुरू होगा BBA कोर्स

TAGS:
rajasthan accident

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Homestay Yojana 2026: राजस्थान में होमस्टे खोलना हुआ आसान, SSO पोर्टल से आवेदन और रिन्यूअल दोनों ऑनलाइन
Jaipur News
2
rajasthan accident
3
Rajasthan Weather Update
4
rajasthan politics
5
Rajasthan Crime