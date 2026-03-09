जयपुर-उदयपुर के बीच ट्रेन कनेक्टिविटी बदहाल, वंदे भारत एक्सप्रेस बंद होने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी

Jaipur-Udaipur Train Connectivity: जयपुर और उदयपुर पर्यटन के नक्शे पर राजस्थान के दोनों ही शहर देशी और विदेशी पर्यटकों की प्रमुख पसंद हैं, लेकिन दोनों शहरों के बीच इन दिनों ट्रेन कनेक्टिविटी बदहाल है. जयपुर से उदयपुर के बीच संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बंद होने के चलते अब यात्रियों को ट्रेन के सही विकल्प नहीं मिल पा रहे हैं.

प्रदेश की पर्यटन नगरी उदयपुर और राजधानी जयपुर के बीच यात्रियों के लिए सुबह की कनेक्टिविटी लगभग खत्म हो गई है. उदयपुर से सुबह 6 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस के रवाना होने के बाद जयपुर के लिए अगली ट्रेन दोपहर 3:05 बजे है. यही स्थिति जयपुर से है, यानी यात्रियों को करीब 8-9 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है. इससे रोजाना जयपुर-उदयपुर-जयपुर यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ-साथ विद्यार्थियों, व्यापारियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

यात्रियों का कहना है कि पहले इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे सुविधाजनक विकल्प थी, लेकिन इसके बंद होने से महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई है. रेलवे के ट्रेन ऑपरेशन एक्सपर्ट रजनीश शर्मा के अनुसार, करीब एक साल पहले तक उदयपुर से जयपुर के बीच ट्रेन से यात्रा आसान थी. इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों की पहली पसंद बन चुकी थी. इस ट्रेन में रोजाना करीब 70-80 प्रतिशत यात्रीभार रहता था, लेकिन इस ट्रेन को बंद किए जाने से यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है.

वंदे भारत इसलिए थी महत्वपूर्ण

ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन सुबह करीब 8 बजे उदयपुर से रवाना होती थी. दोपहर में जयपुर पहुंचने से स्टूडेंट, व्यापारियों को सुविधा रहती थी. पहले रेलवे ने इस ट्रेन के फेरे घटाकर सप्ताह में तीन दिन कर दिए. ट्रेन को तीन दिन उदयपुर से आगरा के बीच शुरू कर दिया, लेकिन फरवरी से इसे जयपुर से उदयपुर के बीच पूरी तरह बंद कर दिया. अब जयपुर से उदयपुर और उदयपुर से जयपुर के लिए ट्रेनें कम हैं. फिलहाल सुबह 6 बजे की ट्रेन उपलब्ध है.

जयपुर से उदयपुर के लिए दोपहर 2 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस ही विकल्प है. इसके बाद 6-7 घंटे तक रोजाना कोई ट्रेन नहीं है. हालांकि दोनों तरफ से 1-2 वीकली ट्रेन, लेकिन ये रोजाना उपलब्ध नहीं है. रोजाना चलने वाली ट्रेनें दोनों तरफ से 100 फीसदी ऑक्युपेंसी से चल रही है. इनमें यात्रियों को कन्फर्म तो दूर कई बार वेटिंग टिकट तक नहीं मिलता. यात्रियों को दोपहर 3:05 बजे या रात 8:30-10 बजे ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है.

वंदे भारत एक्सप्रेस के बंद होने का सबसे अधिक असर मेवाड़ क्षेत्र के उन विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, जो जयपुर में पढ़ाई करते हैं. वहीं व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी मीटिंग, कारोबार और अन्य कामकाज के लिए समय पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है. मजबूरी में कई यात्रियों को रोडवेज या निजी बसों जैसे महंगे और थकाऊ विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है. यात्रियों का कहना है कि यदि जयपुर-उदयपुर-जयपुर के बीच नई ट्रेन चलाई जाए या वंदे भारत एक्सप्रेस को फिर से शुरू किया जाए, तो बड़ी राहत मिल सकती है. इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि इस महत्वपूर्ण रूट पर रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत हो सकेगी.

