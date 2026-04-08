राजस्थान में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, पहली डिजिटल जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू

Rajasthan Census 2027: राजस्थान में 1 मई से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो सुशासन और तकनीक के समन्वय का बड़ा उदाहरण है.
Trending Photos
Rajasthan Census 2027: प्रदेश में आगामी जनगणना 2027 को सुचारू, सटीक और डिजिटल बनाने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी गई हैं. प्रदेश में 1 मई से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा. इससे पहले हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) में चार दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण चल रहा है.
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो सुशासन और तकनीक के समन्वय का बड़ा उदाहरण है. उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन का हिस्सा बनने का अवसर है, जिसमें उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी.
जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि इस प्रशिक्षण में 103 अधिकारी मास्टर ट्रेनर के रूप में भाग ले रहे हैं, जिनमें 70 राज्य सरकार और 33 जनगणना निदेशालय के अधिकारी शामिल हैं. आगे यह ट्रेनर्स 2550 फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देंगे, जो लगभग 1.60 लाख प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षित करेंगे.
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में डेटा संग्रह, मकान सूचीकरण, HLO मोबाइल ऐप और CMMS पोर्टल के उपयोग के साथ-साथ डेटा गोपनीयता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है. जनगणना 2027 को मानकीकरण, डिजिटलीकरण और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित बताया गया है.
राज्य जनगणना नोडल अधिकारी भवानी सिंह देथा ने कहा कि यह प्रशिक्षण जनगणना को पारदर्शी और सटीक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा. प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षकों की भूमिका, आवश्यक कौशल, जनगणना की अवधारणाओं और प्रशिक्षण पद्धति पर विस्तार से चर्चा की गई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!