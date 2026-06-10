/काली फिल्म और प्रेशर हॉर्न वालों पर शिकंजा, कारों पर 'विधायक-सरपंच' लिखवाना पड़ा भारी, हजारों वाहनों के कटे चालान

Rajasthan Transport Department: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया परिवहन विभाग का अभियान जबरदस्त सफल रहा है. अभियान के दौरान 5 दिन में 11184 वाहनों के चालान काटे गए हैं. इस दौरान 600 वाहनों को तो जब्त तक किया गया है. 3 से 7 जून तक चलाए गए इस अभियान के दौरान 11295 वाहनों की जांच की गई. जबकि 600 वाहनों को जब्त किया गया है. अभियान के दौरान 2.76 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है. यह अभियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग ने शुरू किया.

इसे लेकर परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने नियमित रूप से अभियान की मॉनिटरिंग की. परिवहन मुख्यालय में मॉनिटरिंग के लिए विशेष रूप से एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया. अभियान के दौरान कुल 4784 चालान सीधे सड़क सुरक्षा अभियान से जुड़े उल्लंघनों के थे. जबकि अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन में 8518 चालान बनाए गए. विभाग का मानना है कि मॉडिफाइड वाहन, प्रेशर हॉर्न और अवैध नंबर प्लेट सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ आगे भी विशेष अभियान जारी रहेगा.

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किस RTO ने कितनी की कार्रवाई ?

- अजमेर रीजन में 1360 वाहनों के चालान, 44.66 लाख जुर्माना, 179 वाहन जब्त

- अलवर RTO में 652 के चालान, 12.78 लाख जुर्माना, 14 वाहन जब्त

- भरतपुर RTO में 1006 के चालान, 13.52 लाख जुर्माना, 43 वाहन जब्त

- बीकानेर RTO में 814 के चालान, 6.25 लाख जुर्माना, 15 वाहन जब्त

- चित्तौड़गढ़ RTO में 555 के चालान, 10.55 लाख जुर्माना, 26 वाहन जब्त

- दौसा RTO में 525 के चालान, 12.87 लाख जुर्माना, 46 वाहन जब्त

- जयपुर प्रथम में 1585 के चालान, 63.08 लाख जुर्माना, 37 वाहन जब्त

- जयपुर द्वितीय में 833 के चालान, 32.05 लाख जुर्माना, 79 वाहन जब्त

- जोधपुर RTO में 575 के चालान, 6.93 लाख जुर्माना, 27 वाहन जब्त

- कोटा RTO में 549 के चालान, 5.38 लाख जुर्माना, 24 वाहन जब्त

- पाली RTO में 1423 के चालान, 36.91 लाख जुर्माना, 31 वाहन जब्त

- सीकर RTO में 595 के चालान, 16.99 लाख जुर्माना, 24 वाहन जब्त

- उदयपुर RTO में 712 के चालान, 14.61 लाख जुर्माना, 55 वाहन जब्त

मॉडिफाइड वाहन सड़क सुरक्षा के लिए खतरा

परिवहन विभाग के अभियान में 2458 मॉडिफाइड वाहनों पर कार्रवाई की गई है. परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मॉडिफाइड वाहन हैं. कुल कार्रवाई का बड़ा हिस्सा ऐसे वाहनों पर हुआ, जिनमें चेसिस या बॉडी में नियमों के विपरीत बदलाव किए गए थे. इसके बाद अवैध नंबर प्लेट और प्रेशर हॉर्न वाले वाहन विभाग के निशाने पर रहे. वहीं सरपंच, प्रधान, विधायक सहित विभिन्न प्रकार के पदनाम लिखे वाहनों के भी बड़ी संख्या में चालान किए गए.

किस उल्लंघन पर कितनी कार्रवाई

- चेसिस/बॉडी में बदलाव (मॉडिफिकेशन) के 2458 चालान

- अवैध नंबर प्लेट/रजिस्ट्रेशन के 1030 चालान

- प्रेशर हॉर्न बजाने वाले वाहनों के 593 चालान किए गए

- वाहनों काली फिल्म लगाने वाले 490 वाहनों के चालान किए गए

- अनधिकृत रेड-ब्लू लाइट लगाने या हूटर बजाने के 137 चालान

- वाहनों पर अनधिकृत शब्द/साइन लगाने के 76 चालान

अनाधिकृत नाम, जाति लिखने पर भी सख्ती

अभियान के दौरान सर्वाधिक चालान जहां जयपुर आरटीओ प्रथम में किए गए, वहीं इसके बाद पाली, अजमेर, भरतपुर और जयपुर द्वितीय रीजन भी आगे रहे. वहीं सबसे ज्यादा जुर्माना वसूली में जयपुर प्रथम के बाद अजमेर और पाली रीजन रहे. कुलमिलाकर इस अभियान से अवैध रूप से वाहनों पर अनाधिकृत नाम, जाति लिखने वालों, काली फिल्म लगाने वालों और प्रेशर हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों में कानून का डर कायम करने में सफलता मिली है.

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