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13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

Rajasthan News: ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं. बिना टिकट सफर करना अब रेल यात्रियों के लिए अधिक महंगा पड़ने वाला है. करीब 13 साल बाद रेलवे प्रशासन ने जुर्माना दरों में बढ़ोतरी की है.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: Jun 20, 2026, 04:49 PM|Updated: Jun 20, 2026, 04:49 PM
13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना
Image Credit: Railway Fine Increase 2026

Rajasthan News: बिना टिकट सफर करना अब रेल यात्रियों के लिए अधिक महंगा पड़ेगा. करीब 13 साल बाद रेलवे प्रशासन ने जुर्माना दरों में बढ़ोतरी कर दी है. साथ ही शनिवार से ही ट्रेनों में बढ़ा हुआ जुर्माना वसूलना भी शुरू कर दिया है.

क्या हुआ है नया बदलाव, कैसे आएगा आम यात्रियों पर असर

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ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं. रेलवे ने 13 साल बाद बिना टिकट और गलत टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है. नए नियम तुरंत प्रभाव से 20 जून से ही लागू कर दिए गए हैं. रेलवे प्रशासन न केवल बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना लगाएगा. इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने, रेलवे परिसर में अवैध फेरी लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी अधिक जुर्माना वसूला जाएगा.

रेलवे अधिनियम-1989 में संशोधन के तहत यह बदलाव किया गया है. नए प्रावधान के अनुसार बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री को किराए के साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा. जुर्माना नहीं भरने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर मंडल में टिकट चेकिंग अभियान लगातार चलाए जाते हैं.

पीसीसीएम डॉ. सीमा शर्मा के निर्देश पर जयपुर में डीसीएम डॉ. जगदीश कुमार, कमल शर्मा, जोधपुर में डीसीएम दीपक चौधरी, बीकानेर में डीसीएम वीरेंद्र जोशी को बड़े और उपनगरीय स्टेशनों पर ट्रेनों में और स्टेशनों पर आ रहे बेटिकट यात्रियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है.

इस तरह होगी कार्रवाई

यदि यात्री के पास जनरल क्लास टिकट है और स्लीपर या एसी में मिले तो जुर्माना लगेगा. यदि साधारण ट्रेन के टिकट से सुपरफास्ट/एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करते हैं या फिर स्लीपर के टिकट से थर्ड एसी या उच्च क्लास में यात्रा करते हैं. IRCTC वेबसाइट से बुक टिकट के कन्फर्म नहीं होने पर भी यात्रा करते हैं. दिव्यांग या अन्य रियायती कोटे के टिकट पर दूसरा यात्री यात्रा करता है. स्टेशन परिसर में प्लेटफार्म पर बिना प्लेटफार्म टिकट पाए जाने पर भी जुर्माना लगेगा.

वहीं टिकट चेकिंग को पुख्ता बनाने के लिए उत्तर-पश्चिम रेलवे मुख्यालय ने वाणिज्यिक विभाग की सबसे महत्वपूर्ण टीमों में शामिल पीसीसीएम स्क्वॉड यानी स्पेशल टिकट चेकिंग स्क्वाड में 6 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. मुख्यालय ने अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर मंडलों के टिकट चेकिंग स्टाफ से आवेदन मांगे हैं. चयनित कर्मचारियों को मुख्यालय स्तर पर विशेष जांच, टिकट चेकिंग, ऑन-बोर्ड निरीक्षण और राजस्व संरक्षण से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी.

आवेदन 22 जून तक किए जाएंगे. यह टीम ट्रेनों और स्टेशनों पर औचक जांच कर रेवेन्यू लीकेज रोकने, बिना टिकट यात्रा पर कार्रवाई करने और यात्री सुविधाओं की निगरानी का काम करती है. ऐसे में इस भर्ती को टीटीई के लिए अच्छा अवसर माना जा रहा है. इससे ये भी माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में बढ़े हुए रेवेन्यू टारगेट को हासिल करने के लिए जयपुर सहित चारों मंडल में भी स्पेशल स्क्वाड का गठन और मजबूत किया जाएगा.

धारा उल्लंघन नया जुर्माना

137 बिना टिकट/अनुचित टिकट यात्रा न्यूनतम 500 रुपये
142 दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा न्यूनतम 500 रुपये
144 भीख मांगना/अनधिकृत फेरी 2,000 रुपये
145 नशा, हंगामा, गाली-गलौज या थूकना 1,000 रुपये
147 यात्री क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश 500 रुपये
155 धूम्रपान 2,000 रुपये
162 महिला कोच में/आरक्षित सीट पर अनाधिकृत पुरुष 2,500 रुपये
165 खतरनाक सामान ले जाना न्यूनतम 10,000 रुपये
166 रेलवे नियमों का उल्लंघन 2,000 (पुनरावृत्ति पर 5,000 रुपये तक)

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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