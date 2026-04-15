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36 साल बाद बदलेगा BJP का ठिकाना! 6000 वर्ग मीटर में बनेगा भव्य और डिजिटल दफ्तर

Rajasthan News: राजस्थान भाजपा का 36 साल पुराना प्रदेश कार्यालय अब मानसरोवर में शिफ्ट होने की तैयारी में है. जमीन चिन्हित हो चुकी है और फाइल यूडीएच से सीएमओ तक जाएगी. साथ ही कई जिलों में नए कार्यालय बन रहे हैं और कुछ का जल्द उद्घाटन प्रस्तावित है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 15, 2026, 11:15 PM|Updated: Apr 16, 2026, 10:18 AM
36 साल बाद बदलेगा BJP का ठिकाना! 6000 वर्ग मीटर में बनेगा भव्य और डिजिटल दफ्तर
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan BJP Headquarters: आने वाले समय में राजस्थान भाजपा का करीब 36 साल पुराना पता बदलने जा रहा है. पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय के लिए जयपुर के मानसरोवर इलाके में जमीन चिन्हित कर ली है. इस जमीन आवंटन से जुड़ी फाइल अब यूडीएच विभाग तक पहुंच चुकी है. विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह प्रस्ताव आगे मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को भेजा जाएगा.

सीएमओ की मंजूरी मिलने के बाद ही भाजपा के नाम यह जमीन आधिकारिक रूप से आवंटित की जाएगी. भूमि आवंटन नीति-2025 के तहत किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को राज्य में एक स्थान पर अधिकतम 6 हजार वर्ग मीटर जमीन आरक्षित दर से कम पर दी जा सकती है. इसी नीति के आधार पर कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस पार्टी को भी मानसरोवर क्षेत्र में ही जमीन आवंटित की गई थी.

प्रदेश मुख्यालय के साथ-साथ भाजपा अब जयपुर के अलावा सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं और झालावाड़ जैसे जिलों में भी अपने जिला कार्यालयों के लिए जमीन तलाश रही है. इसके लिए संबंधित विभागों को आवेदन भेजे जा चुके हैं. जैसे ही जमीन चिन्हित होगी, आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विस्तार हुआ है. वर्ष 2020 में पार्टी ने सभी जिलों में कार्यालय स्थापित करने की योजना पर काम शुरू किया था. इसी योजना के तहत अब तक 22 जिलों में भवन निर्माण पूरा हो चुका है. इनमें से 15 जिलों में पार्टी अपने नए कार्यालयों में शिफ्ट भी हो चुकी है.

हालांकि, अभी 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन बाकी है. इनमें टोंक, बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर और पाली जिले शामिल हैं. संभावना जताई जा रही है कि मई महीने में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के राजस्थान दौरे के दौरान इन कार्यालयों का उद्घाटन किया जा सकता है.

इसके अलावा कोटा, बारां और जालोर में भवन निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है. वहीं दौसा, करौली, जोधपुर और सिरोही जिलों में जमीन पहले ही चिन्हित कर ली गई है, जहां जल्द निर्माण शुरू होने की उम्मीद है.

भाजपा का वर्तमान प्रदेश कार्यालय पिछले करीब 36 सालों से एक ही स्थान पर संचालित हो रहा है. इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, जब भैरों सिंह शेखावत ने अपने सरकारी आवास को पार्टी कार्यालय में बदल दिया था. इससे पहले 1980 में पार्टी का कार्यालय जालूपुरा स्थित सी-6 भवन में चलता था.

यह कार्यालय केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र ही नहीं, बल्कि पार्टी के इतिहास और निर्णयों का गवाह भी रहा है. कहा जाता है कि पूरे देश में यह एकमात्र ऐसा भाजपा कार्यालय है, जहां काले गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है. साथ ही वास्तु के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष का कक्ष भी विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसमें दिशा और संरचना का पूरा ध्यान रखा गया है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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