जयपुर का ये स्कूल बिना बताए कर दिया बंद, हजारों रुपये की किताब-कॉपी बेचने के बाद बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

Green Tree School closed Controversy: जयपुर के श्याम नगर स्थित ग्रीन ट्री स्कूल के अचानक बंद हो जाने से अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया है. स्कूल प्रबंधन ने किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म बेचने के कुछ दिन बाद बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी.
Trending Photos
Jaipur School Closed News: राजधानी जयपुर के श्याम नगर इलाके में स्थित ग्रीन ट्री स्कूल के अचानक बंद हो जाने से अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया है. स्कूल प्रशासन ने किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म बेचने के कुछ ही दिन बाद बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी.इस अचानक फैसले से सैकड़ों अभिभावक बेहद नाराज हैं.
बुधवार को बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल परिसर में जमा हो गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने उनके बच्चों से पूरे सत्र की फीस, किताबें, कॉपियां और ड्रेस के नाम पर हजारों रुपये वसूले, लेकिन अब अचानक स्कूल बंद करके बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है.
अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने न तो कोई लिखित सूचना दी और न ही फीस वापस करने की कोई बात कही.
कई अभिभावक इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि उनका बच्चा बीच सत्र में कहां पढ़ाई करेगा.मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अभिभावकों ने प्रशासन से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने और बच्चों की फीस वापस दिलाने की मांग की है.
खबर अपडेट की जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!