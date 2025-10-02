Zee Rajasthan
राजस्थान रोडवेज बसों का सफर हुआ सुपर सेफ! 2024-25 में दुर्घटनाओं में जबरदस्त कमी

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज बसों में मेंटेनेंस और चालकों के प्रशिक्षण से दुर्घटनाओं में कमी आई है. वर्ष 2024-25 में प्राणघातक हादसे घटकर 60 हुए और दुर्घटना दर 0.05 रही. रोडवेज बसें अनुबंधित बसों से सुरक्षित साबित हुईं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kashi Ram
Published: Oct 02, 2025, 03:48 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 03:48 PM IST

Rajasthan News: राजस्थान रोडवेज की बसों में सफर अधिक सुरक्षित और आसान हो रहा है. रोडवेज बसों में होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आई है. वर्ष 2024-25 के वित्त वर्ष में न केवल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है, बल्कि बसों के मेंटिनेंस पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है.

मेरी बस-मेरी जिम्मेदारी अभियान
रोडवेज प्रशासन की ओर से इन दिनों बसों के मेंटिंनेंस को लेकर चलाए जा रहे अभियान 'मेरी बस-मेरी जिम्मेदारी' के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं. इन दिनों रोडवेज बसों में रंग-रोगन नए सिरे से किए जाने, बसों की फटी हुई सीट चेंज करने से लेकर बसों के लुक को बेहतर करने पर तो कार्य हो रहा है. साथ ही सावधानी पूर्वक बसों के संचालन से बसों में होने वाली प्राणघातक दुर्घटनाओं में भी कमी आई है. कोविड के दौरान 2 वर्ष तक रोडवेज बसों का संचालन कम रहा था, लेकिन तीसरे वर्ष जब जनजीवन पूरी तरह सामान्य हुआ तो बसों से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला था. इसके बाद रोडवेज की मैकेनिकल शाखा ने चालकों के प्रशिक्षण और बसों के सुधार को लेकर फोकस किया. चालकों को प्रशिक्षण दिए जाने और बसों का मेंटिनेंस बेहतर किए जाने से बस दुर्घटनाओं और होने वाली मौतों में कमी आई है. दुर्घटनाओं में कमी आने पर रोडवेज प्रशासन को इसके लिए एएसआरटीयू द्वारा 2 अवार्ड भी मिले हैं.

रोडवेज में कोविड के बाद दुर्घटनाओं में कमी

- वर्ष 2020-21 में 36 प्राणघातक दुर्घटनाएं हुई, कुल दुर्घटनाएं 97
- वर्ष 2021-22 में 54 फैटल एक्सीडेंट, कुल एक्सीडेंट हुए 136
- वर्ष 2022-23 में 65 फैटल दुर्घटनाएं, कुल दुर्घटना हुई 168
- वर्ष 2023-24 में प्राणघातक दुर्घटनाएं बढ़कर हुई 80, कुल दुर्घटनाएं 183
- वर्ष 2024-25 में प्राणघातक दुर्घटनाएं 60, कुल दुर्घटना हुई 148

एक्सीडेंट रेट में भी आई कमी

- वर्ष 2020-21 में कोविड के दौरान कम था बसों का संचालन
- प्रति 1 लाख किमी पर होने वाली दुर्घटना से मापा जाता है आंकड़ा
- वर्ष 2020-21 में प्रति 1 लाख किमी संचालन पर दुर्घटना दर थी 0.04
- वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में दुर्घटना दर रही 0.05
- इसके बाद वर्ष 2023-24 में दुर्घटना दर बढ़कर हुई 0.06
- वर्ष 2024-25 में रोडवेज प्रशासन ने की दुर्घटनाओं में कमी, दर रही 0.05

अनुबंधित बसों की अधिक दुर्घटना

रोडवेज प्रशासन द्वारा इन दिनों अपने बेड़े में अनुबंधित बसें भी लगाई हुई हैं. तुलनात्मक रूप से दुर्घटनाओं का आंकड़ा देखें तो दुर्घटनाओं की संख्या अनुबंधित बसों की अधिक है. दरअसल अनुबंधित बसों में चालक भी निजी कम्पनी के होते हैं, जो इतने अधिक कुशल नहीं रहते. इस कारण इन चालकों द्वारा की जाने वाली दुर्घटनाओं की संख्या भी अधिक है.

बसें एक तिहाई, लेकिन दुर्घटना आधी

- रोडवेज बसों और अनुबंधित रोडवेज बसों के हादसों की तुलना
- रोडवेज बसों में दुर्घटना का आंकड़ा है काफी कम
- जबकि अनुबंधित बसों से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या अधिक
- रोडवेज के पास खुद की 2400, अनुबंध की करीब 830 बसें
- वर्ष 2024 में खुद की बसों से 58 प्राणघातक दुर्घटनाएं हुई
- जबकि अनुबंधित बसों से वर्ष 2024 में 27 प्राणघातक दुर्घटनाएं हुई
- रोडवेज बसों की दुर्घटना दर रही 0.048
- जबकि रोडवेज की अनुबंधित बसों की दुर्घटना दर रही 0.067
- इस तरह रोडवेज बसों की तुलना में अनुबंधित बसों से 39 फीसदी दुर्घटनाएं अधिक

