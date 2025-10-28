राजस्थान में वोटर लिस्ट का महा ऑपरेशन शुरू! 70% से ज्यादा वोटर्स को नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज

SIR In Rajasthan: बिहार के बाद अब राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस बार राज्य में 70 प्रतिशत से ज्यादा वोटर्स को किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि बिहार में पहले चरण के दौरान दस्तावेज की अनिवार्यता से जो भ्रम और नरेटिव बना था, उससे राजस्थान ने सबक लिया है. यही कारण है कि राज्य में पहले से ही वोटर्स की मैपिंग शुरू कर दी गई थी, जिससे अधिकतर मतदाताओं की पहचान अपने आप सत्यापित हो चुकी है.

प्रदेश में वोटर लिस्ट के गहन परीक्षण को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) नाम दिया गया है. 22 साल बाद हो रहे इस विशेष अभियान के तहत जिन वोटर्स के नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें नाम कटने से बचाने के लिए पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. नवीन महाजन ने बताया कि 70.55 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, और जैसे-जैसे बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे, यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.

इस अभियान के साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया फरवरी 2026 तक टल गई है. महाजन ने कहा कि राजस्थान में एसआईआर का शेड्यूल जारी होने के साथ वोटर लिस्ट “फ्रीज़” हो चुकी है. 27 अक्टूबर तक राज्य में 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 570 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनकी गणना 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी. अब तक 70.55 प्रतिशत वोटर्स के नाम मैच हो चुके हैं.

राजस्थान, एसआईआर वाले 12 राज्यों में सबसे आगे है. ईसीआई नेट पर यहां 49.37 प्रतिशत वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है, जबकि गुजरात में केवल 5.73 प्रतिशत और यूपी में 13.41 प्रतिशत ही है. एसआईआर के बाद हर बूथ पर औसतन 890 वोटर्स रहेंगे और 8,819 नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिससे कुल संख्या बढ़कर 61,309 हो जाएगी.

अभियान का पहला चरण दस्तावेज लेने का नहीं होगा. इसमें केवल गणना और फॉर्म भरने का कार्य किया जाएगा. बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे, और जो लोग घर से बाहर होंगे, वे ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे. प्रत्येक फॉर्म का एक यूनिक क्यूआर कोड होगा.

महाजन ने बताया कि इस बार देशभर के सभी राज्यों की वोटर लिस्ट मशीन रीडिंग फॉर्मेट में उपलब्ध है, जिससे दोहरी प्रविष्टियों की पहचान आसान हो गई है. जानबूझकर दो जगह नाम रखने वालों पर एक साल की सजा का प्रावधान है. वहीं, घुमंतू परिवारों तक फॉर्म पहुंचाने के लिए वॉलंटियर्स की सहायता ली जाएगी.

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फरवरी 2026 में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का यह सबसे बड़ा पुनरीक्षण लोकतंत्र को विराम देगा या उसे और अधिक मजबूत करेगा. जनता और राजनीतिक दलों, दोनों की असली परीक्षा अब आने वाले महीनों में होगी.

