Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Trending Quiz: अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहां स्थित है?

Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अजमेर (अढ़ाई दिन का झोंपड़ा), खेतड़ी (तांबा) और बेणेश्वर (नदियों का संगम) जैसे तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.जानें 10 ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 04, 2026, 02:42 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 02:42 PM IST

Trending Photos

PM किसान निधि की 22वीं किस्त से पहले बदल गया है ये एक नियम, कहीं रुक न जाएं आपके रुपये!
9 Photos
Rajasthan news

PM किसान निधि की 22वीं किस्त से पहले बदल गया है ये एक नियम, कहीं रुक न जाएं आपके रुपये!

क्या आपको पता है सरपंच अकेले क्यों नहीं ले सकता बड़े फैसले?
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

क्या आपको पता है सरपंच अकेले क्यों नहीं ले सकता बड़े फैसले?

राजस्थान में पड़ेगा 3 पश्चिमी विक्षोभ का असर, बादल गरजने के साथ होगी बारिश!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में पड़ेगा 3 पश्चिमी विक्षोभ का असर, बादल गरजने के साथ होगी बारिश!

Temperature: राजस्थान में मौसम का महा-उलटफेर, कहीं 29.9°C की गर्मी, कहीं ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, देखें आज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: राजस्थान में मौसम का महा-उलटफेर, कहीं 29.9°C की गर्मी, कहीं ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, देखें आज के सबसे गर्म इलाके

Trending Quiz: अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहां स्थित है?

Trending Quiz: राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं (RPSC, RSSB, REET) में सफलता का रास्ता प्रदेश के सामान्य ज्ञान से होकर गुजरता है. मरुधरा की कला, संस्कृति और भूगोल इतने विशाल हैं कि अक्सर हम बुनियादी सवालों में ही उलझ जाते हैं. आज की हमारी विशेष क्विज 'अढ़ाई दिन का झोंपड़ा' और 'सोनार किला' जैसे उन ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित है, जो सदियों से राजस्थान की पहचान रहे हैं.

किलों और स्थापत्य
क्या आप जानते हैं कि जैसलमेर का सोनार किला सूरज की रोशनी में सोने की तरह क्यों चमकता है? इसका रहस्य इसके निर्माण में प्रयुक्त पीले बलुआ पत्थरों में छिपा है. वहीं, अजमेर का 'अढ़ाई दिन का झोंपड़ा' अपनी बेमिसाल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. अजमेर को ही 'राजस्थान का हृदय' भी कहा जाता है.

इतिहास
राजस्थान का इतिहास वीरगाथाओं से भरा है. 1576 ईस्वी में हुआ हल्दीघाटी का युद्ध आज भी स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है. वहीं, सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो बेणेश्वर मेला (डूंगरपुर) आदिवासियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, जिसे 'आदिवासियों का कुंभ' कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए इन 10 सवालों को करें नोट-

प्रश्न- जैसलमेर का किला (सोनार किला) किस प्रकार के पत्थरों से बना है?
उत्तर- पीले बलुआ पत्थर
प्रश्न- 'अढ़ाई दिन का झोंपड़ा' किस शहर में स्थित है?
उत्तर- अजमेर
प्रश्न- राजस्थान का मैनचेस्टर और 'वस्त्र नगरी' कहां पर स्थित है?
उत्तर- भीलवाड़ा
प्रश्न- राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं?
उत्तर- लू
प्रश्न- सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है?
उत्तर- अलवर
प्रश्न- राजस्थान का हृदय (Heart of Rajasthan) किसे कहा जाता है?
उत्तर- अजमेर
प्रश्न- हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था?
उत्तर- 1576 ईस्वी
प्रश्न- राजस्थान में 'आनंदपुर भूकिया' क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
उत्तर- सोना (Gold)
प्रश्न- बेणेश्वर मेला (आदिवासियों का कुंभ) किन तीन नदियों के संगम पर लगता है?
उत्तर- सोम, माही और जाखम
प्रश्न- राजस्थान में तांबे की सबसे बड़ी खान कहां है?
उत्तर- खेतड़ी (झुंझुनू)

परीक्षा के लिए रिवीजन कैप्सूल

गर्मियों में चलने वाली 'लू' से लेकर तांबे की खानों तक, ये सवाल परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं. अक्सर अभ्यर्थी कठिन तथ्यों के चक्कर में इन साधारण प्रश्नों को गलत कर देते हैं. यह क्विज न केवल आपका ज्ञान बढ़ाएगी बल्कि कम समय में सटीक रिवीजन भी कराएगी.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news