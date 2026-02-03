Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Trending Quiz: प्रसिद्ध लोककथा ढोला-मारू का संबंध कहां से है?

Trending Quiz: राजस्थान की मिट्टी में केवल रेत नहीं, बल्कि शौर्य, भक्ति और प्रेम की अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं. अक्सर RPSC, SSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम कठिन सवालों की तैयारी में इतने उलझ जाते हैं कि राजस्थान की पहचान से जुड़े बुनियादी और रोचक तथ्यों को भूल जाते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 03, 2026, 03:49 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 03:49 PM IST

Trending Photos

दो से अधिक संतान वाले लड़ पाएंगे राजस्थान पंचायत चुनाव?
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

दो से अधिक संतान वाले लड़ पाएंगे राजस्थान पंचायत चुनाव?

राजस्थान में एकदम से बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी हुई जारी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एकदम से बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी हुई जारी!

Photos: शोर-शराबे से दूर राजस्थान के 4 सीक्रेट ठिकाने, जहां आप बिता सकते हैं सुकून-रोमांच भरा पल
6 Photos
rajasthan place to visit

Photos: शोर-शराबे से दूर राजस्थान के 4 सीक्रेट ठिकाने, जहां आप बिता सकते हैं सुकून-रोमांच भरा पल

राजस्थान में बदलने लगा मौसम का मिजाज, बढ़ने लगी धूप पारा पहुंचा 29°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में बदलने लगा मौसम का मिजाज, बढ़ने लगी धूप पारा पहुंचा 29°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

Trending Quiz: प्रसिद्ध लोककथा ढोला-मारू का संबंध कहां से है?

Trending Quiz: आज की हमारी ट्रेंडिंग क्विज आपको मरुधरा के उन पहलुओं से रूबरू कराएगी, जो न केवल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हर राजस्थानी को जानने चाहिए. अक्सर ये सवाल RPSC, SSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि मरुधरा की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी का संबंध कहां से है?

आइए जानते हैं राजस्थान के उन 10 तत्थों और सवालों के बारे में में जो आपको कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगा. शायद आपको इनके बारे में न पता हो-

प्रश्न: दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां स्थित हैं?
उत्तर: माउंट आबू (सिरोही) में.
प्रश्न: क्या आप जानते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है?
उत्तर: भरतपुर
प्रश्न: प्रसिद्ध लोककथा 'ढोला-मारू' का संबंध किस राज्य से है?
उत्तर: राजस्थान
प्रश्न: राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
उत्तर: चंबल
प्रश्न: किस शहर को 'झीलों की नगरी' (City of Lakes) कहा जाता है?
उत्तर: उदयपुर
प्रश्न: ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है?
उत्तर: बीकानेर
प्रश्न: अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है?
उत्तर: 692 किलोमीटर
प्रश्न: राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
उत्तर: हीरालाल शास्त्री
प्रश्न: राजस्थान में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है?
उत्तर: अजमेर
प्रश्न: पुष्कर मेला हिंदू कैलेंडर के किस महीने में लगता है?
उत्तर: कार्तिक पूर्णिमा

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ढोला-मारू
राजस्थान की लोक संस्कृति में 'ढोला-मारू' की गाथा वही स्थान रखती है जो विश्व साहित्य में रोमियो-जूलियट की है. नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारू की यह अमर प्रेम कहानी आज भी राजस्थानी लोकगीतों और चित्रों में जीवित है. यह सवाल अक्सर परीक्षाओं में कला और संस्कृति के खंड में पूछा जाता है.

प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर 'राजस्थान जीके' का हिस्सा सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है. ये अतरंगी और सीधे दिखने वाले सवाल ही मेरिट तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. यह स्टोरी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आपकी तैयारी का एक छोटा 'रिवीजन कैप्सूल' है. इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते है.

यह क्विज केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए एक छोटा रिवीजन है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news