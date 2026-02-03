Trending Quiz: प्रसिद्ध लोककथा ढोला-मारू का संबंध कहां से है?

Trending Quiz: आज की हमारी ट्रेंडिंग क्विज आपको मरुधरा के उन पहलुओं से रूबरू कराएगी, जो न केवल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हर राजस्थानी को जानने चाहिए. अक्सर ये सवाल RPSC, SSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि मरुधरा की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी का संबंध कहां से है?

आइए जानते हैं राजस्थान के उन 10 तत्थों और सवालों के बारे में में जो आपको कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगा. शायद आपको इनके बारे में न पता हो-

प्रश्न: दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां स्थित हैं?

उत्तर: माउंट आबू (सिरोही) में.

प्रश्न: क्या आप जानते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है?

उत्तर: भरतपुर

प्रश्न: प्रसिद्ध लोककथा 'ढोला-मारू' का संबंध किस राज्य से है?

उत्तर: राजस्थान

प्रश्न: राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

उत्तर: चंबल

प्रश्न: किस शहर को 'झीलों की नगरी' (City of Lakes) कहा जाता है?

उत्तर: उदयपुर

प्रश्न: ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है?

उत्तर: बीकानेर

प्रश्न: अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है?

उत्तर: 692 किलोमीटर

प्रश्न: राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?

उत्तर: हीरालाल शास्त्री

प्रश्न: राजस्थान में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है?

उत्तर: अजमेर

प्रश्न: पुष्कर मेला हिंदू कैलेंडर के किस महीने में लगता है?

उत्तर: कार्तिक पूर्णिमा

ढोला-मारू

राजस्थान की लोक संस्कृति में 'ढोला-मारू' की गाथा वही स्थान रखती है जो विश्व साहित्य में रोमियो-जूलियट की है. नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारू की यह अमर प्रेम कहानी आज भी राजस्थानी लोकगीतों और चित्रों में जीवित है. यह सवाल अक्सर परीक्षाओं में कला और संस्कृति के खंड में पूछा जाता है.

प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर 'राजस्थान जीके' का हिस्सा सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है. ये अतरंगी और सीधे दिखने वाले सवाल ही मेरिट तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. यह स्टोरी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आपकी तैयारी का एक छोटा 'रिवीजन कैप्सूल' है. इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते है.

यह क्विज केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए एक छोटा रिवीजन है.

