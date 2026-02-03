Zee Rajasthan
Trending Quiz: केवलादेव घाना पक्षी विहार कहां स्थित है?

राजस्थान जीके स्पेशल- 'थार के घड़े' से लेकर 'मरु कोकिला' तक; कुछ अतरंगी सवाल जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं.  राजस्थान की संस्कृति, किलों और भूगोल को समेटे यह क्विज परीक्षार्थियों के लिए एक संपूर्ण रिवीजन गाइड की तरह है. आएइ जानते हैं मजेदार सवाल-

Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए General Knowledge (GK) केवल एक विषय नहीं, बल्कि सफलता का आधार है. RPSC, SSC, रेलवे और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में राजस्थान का सामान्य ज्ञान हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है.

आज हम आपके लिए राजस्थान से जुड़े कुछ ऐसे 'अतरंगी' और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो न केवल आपका ज्ञान बढ़ाएंगे बल्कि आपको अपनी तैयारी का स्तर जांचने का मौका भी देंगे.

1-राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कहां है?
उत्तर-जयपुर
2-रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है?
उत्तर- सवाई माधोपुर
4-केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान के किस जिले है?
उत्तर- भरतपुर
5-बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है?
उत्तर- बैराठ की पहाड़ियां (जयपुर) से
6- चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है?
उत्तर- चंबल नदी
7-भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई है?
उत्तर- नागौर (2 अक्टूबर 1959)
8-प्रसिद्ध जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है?
उत्तर- बीकानेर
9-राजस्थान में 'थार का घड़ा' किसे कहा जाता है?
उत्तर- चांदन नलकूप (जैसलमेर)
10-राजस्थान की 'मरु कोकिला'क्से कहते हैं?
उत्तर- अल्लाह जिलाई बाई
11-भारत की बड़ी खारे पानी की झील कहां पर स्थित है?
उत्तर- जयपुर(साम्भर झील)
12-राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है?
उत्तर- घूमर
13-पिछोला झील कहां पर है?
उत्तर- उदयपुर
14-मेहरानगढ़ किला किस शहर में स्थित है?
उत्तर- जोधपुर
15-राजस्थान का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है?
उत्तर- खेजड़ी
16-हवा महल का निर्माण किसने करवाया था?
उत्तर- सवाई प्रताप सिंह
राजस्थान की वास्तुकला पूरी दुनिया में बेमिसाल है. क्या आप जानते हैं कि जयपुर का ऐतिहासिक हवा महल किसी राजा ने नहीं, बल्कि सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था? वहीं, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला और बीकानेर का जूनागढ़ किला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं. कला की बात करें तो ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र आज भी गुलाबी नगरी जयपुर ही है.
राजस्थान की धरती केवल रेगिस्तान नहीं, बल्कि जैव विविधता का खजाना है. सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए तो भरतपुर का केवलादेव घाना पक्षी विहार विदेशी परिंदों के लिए स्वर्ग है. नदियों की बात करें तो चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जबकि जयपुर की बाणगंगा नदी का उद्गम बैराठ की पहाड़ियों से होता है.

