Trending Quiz:कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है?

Rajasthan General Knowledge Questions: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान की भौगोलिक और सांस्कृतिक क्विज बेहद महत्वपूर्ण है. बास्केटबॉल (राज्य खेल) से लेकर गुरु शिखर (सबसे ऊंची चोटी) तक, ये 15 सवाल आपको प्रदेश की गहराई से पहचान कराएंगे.

आज के प्रतिस्पर्धी दौर में जनरल नॉलेज (GK) सफलता की कुंजी बन गया है. चाहे RPSC की परीक्षाएं हों या SSC और बैंकिंग, राजस्थान के भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़े सवाल अक्सर मेरिट लिस्ट तय करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीर भूमि राजस्थान के बारे में कुछ ऐसी बुनियादी बातें भी हैं जो कई बार बड़े-बड़े धुरंधरों को उलझा देती हैं?

आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान से जुड़ी एक खास क्विज, जो न केवल आपकी तैयारी को मजबूती देगी, बल्कि आपको प्रदेश के अनछुए पहलुओं से भी रूबरू कराएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है?

उत्तर: गोडावण (Great Indian Bustard) को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्ज मिला है.

उत्तर: गोडावण (Great Indian Bustard) को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्ज मिला है. प्रश्न: क्या आप जनते हैं'थार का मरुस्थल'भारत के किन-किनराज्यों में फैला हुआ है?

उत्तर: थार का मरुस्थल-राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब राज्यों में फैला है.

उत्तर: थार का मरुस्थल-राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब राज्यों में फैला है. प्रश्न: क्या आप बता सकते हैं राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?

उत्तर: राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी-गुरु शिखर (1722 मीटर) है.

उत्तर: राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी-गुरु शिखर (1722 मीटर) है. प्रश्न: 'पिंक सिटी' के नाम से किस शहर को जाना जाता है?

उत्तर: जयपुर को पिंक सिटी अर्थात गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है.

उत्तर: जयपुर को पिंक सिटी अर्थात गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है. प्रश्न: राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है?

उत्तर: राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है.

उत्तर: राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है. प्रश्न: क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?

उत्तर: क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है.

उत्तर: क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है. प्रश्न: कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है?

उत्तर: कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है.

उत्तर: कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है. प्रश्न:क्या आप जानते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था?

उत्तर: महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था.

उत्तर: महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था. प्रश्न: 'विजय स्तंभ'(Victory Tower) कहां स्थित है?

उत्तर: विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है.

उत्तर: विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है. प्रश्न: राजस्थान की किस नदी को 'मृत नदी' कहा जाता है?

उत्तर: राजस्थान की घग्घर नदी को 'मृत नदी' कहा जाता है.

वीरों की गाथा और भौगोलिक रोचकता

राजस्थान केवल रेगिस्तान नहीं, बल्कि विविधताओं का प्रदेश है. क्या आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ यहां एक ऐसी पर्वत चोटी भी है जो बादलों को छूती है? जी हां, माउंट आबू स्थित गुरु शिखर (1722 मीटर) प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु है. वहीं, इतिहास के पन्नों को पलटें तो महाराणा प्रताप के शौर्य का साथी रहा उनका घोड़ा चेतक और चित्तौड़गढ़ का भव्य विजय स्तंभ आज भी स्वाभिमान की कहानी सुनाते हैं.

प्रकृति और प्राचीन सभ्यता

प्राकृतिक संपदा के मामले में गोडावण (Great Indian Bustard) यहाँ का गौरव है, जिसे राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त है. वहीं, अगर प्राचीन सभ्यताओं की बात करें, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा हमें हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की याद दिलाती है. रोचक तथ्य यह भी है कि उत्तर भारत की घग्घर नदी को 'मृत नदी' के नाम से जाना जाता है.

यह क्विज केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए एक छोटा 'रिवीजन कैप्सूल' है. इन सवालों को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और देखें कि वे राजस्थान के बारे में कितना जानते हैं.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-