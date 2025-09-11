Zee Rajasthan
Trending Quiz: क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ का राज्य चिन्ह क्या है. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 11, 2025, 10:14 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 10:14 PM IST

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं, मेवाड़ का राज्य चिन्ह क्या है ?

Trending Quiz: किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए. आज के समय में हर इंसान को जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. जनरल नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी से बात करने के लिए किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए.

ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा. क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ का राज्य चिन्ह क्या है. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं.

मेवाड़ राजस्थान क्षेत्र का एक ऐतिहासिक और गौरवशाली राज्य रहा है, जिसकी पहचान उसकी वीरता, संस्कृति और राजशाही परंपराओं से होती है. मेवाड़ के शासक सिसोदिया वंश से थे और यह क्षेत्र विशेष रूप से राणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है.

इस गौरवशाली इतिहास को दर्शाने के लिए मेवाड़ का राज्य चिन्ह विशेष महत्व रखता है. मेवाड़ का राज्य चिन्ह एक "सूर्य" है, जिसे राजपूत परंपरा में "सूर्यवंशी वंश" का प्रतीक माना जाता है. सिसोदिया वंश खुद को भगवान सूर्य का वंशज मानते थे और सूर्य की पूजा उनके शासन का एक अभिन्न अंग भी था.

मुख्य प्रतीक सूर्य देवता हैं. पीछे ध्वज या तलवारें शौर्य और रक्षा का संकेत देती हैं. राजपूताना शैली की कलाकृति इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है. प्रतीक में वैदिक संस्कृति की झलक सूर्य की पूजा, धर्म और परंपरा का संगम है. मेवाड़ का यह चिन्ह केवल एक राजचिन्ह नहीं, बल्कि राजधर्म, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है.

Disclaimer- यह लेख सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है. ज़ी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है.

