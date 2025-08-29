Zee Rajasthan
Trending Quiz: इस क्विज में आर्टिकल के आधार पर 10 प्रश्न दिए गए हैं. ये मल्टीपल चॉइस प्रश्न हैं, जो सांपों के मृत्यु के बाद विष प्रभाव, मामलों, उपचार और रिसर्च के महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित हैं. प्रत्येक प्रश्न के बाद सही उत्तर और स्पष्टीकरण दिया गया है. क्विज को हल करने के बाद स्कोर गिनें और अपनी समझ जांचें!

Published: Aug 29, 2025, 10:32 IST | Updated: Aug 29, 2025, 10:32 IST

Trending Quiz: क्या मरने के बाद भी जानलेवा है राजस्थान का ये सांप?

Trending Quiz: इस क्विज में आर्टिकल पर आधारित 10 मल्टीपल चॉइस प्रश्न शामिल हैं, जो मृत सांपों के विष प्रभाव, घटनाओं, उपचार और शोध से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ सही उत्तर और उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। क्विज हल करने के बाद अपने स्कोर की गणना करें और अपनी समझ का मूल्यांकन करें!

प्रश्न 1: राजस्थान में "बिग फोर" सांपों में कौन से सांप शामिल हैं?

a) कोबरा और पायथन
b) इंडियन कोबरा और कॉमन क्रेट
c) रैटलस्नेक और वाइपर
d) करैत और किंग कोबरा

सही उत्तर: b) इंडियन कोबरा और कॉमन क्रेट

प्रश्न 2: राजस्थान के किन इलाकों में सिंध क्रेट पाया जाता है?

a) जयपुर और उदयपुर
b) जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर
c) बीकानेर और कोटा
d) अलवर और सिरोही

सही उत्तर: b) जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर

प्रश्न 3: असम में मृत सांपों के काटने से विषहरण की स्टडी कहां प्रकाशित हुई?

a) लैंसेट
b) फ्रंटियर्स इन ट्रॉपिकल डिजीज
c) जर्नल ऑफ मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी
d) WHO बुलेटिन


सही उत्तर: b) फ्रंटियर्स इन ट्रॉपिकल डिजीज


प्रश्न 4: असम में दर्ज पहले मामले में क्या हुआ था?

a) मृत कोबरा के सिर ने काट लिया
b) जीवित कोबरा ने काटा
c) मृत क्रेट ने पैर काटा
d) कोई लक्षण नहीं दिखा

सही उत्तर: a) मृत कोबरा के सिर ने काट लिया

प्रश्न 5: दूसरे मामले में मृत कोबरा ने किसे काटा और कैसे?

a) एक बच्चे को, जब वह खेल रहा था
b) एक किसान को, ट्रैक्टर के नीचे कुचले गए सांप ने
c) एक डॉक्टर को, सांप का अध्ययन करते समय
d) एक महिला को, घर में

प्रश्न 6: तीसरे मामले में मृत ब्लैक क्रेट के काटने से क्या लक्षण दिखे?

a) स्थानीय सूजन और दर्द
b) न्यूरोटॉक्सिक लक्षण जैसे आंखों का लकवा और पूर्ण लकवा
c) कोई लक्षण नहीं
d) केवल उल्टी

सही उत्तर: b) न्यूरोटॉक्सिक लक्षण जैसे आंखों का लकवा और पूर्ण लकवा

प्रश्न 7: तीसरे मामले में मरीज को कितने घंटे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी?

a) 20 घंटे
b) 43 घंटे
c) 6 घंटे
d) 25 घंटे

सही उत्तर: b) 43 घंटे

प्रश्न 8: मृत सांपों के काटने का कारण क्या हो सकता है?

a) सांप जीवित रहता है
b) प्रतिवर्ती मांसपेशी संकुचन या बचा हुआ विष
c) केवल जीवित सांपों में विष होता है
d) बाहरी बैक्टीरिया

सही उत्तर: b) प्रतिवर्ती मांसपेशी संकुचन या बचा हुआ विष

प्रश्न 9: राजस्थान में सांप काटने से मृत्यु दर कितनी है, यदि अनुपचारित रहे?

a) 20-30%
b) 50-60%
c) 70-80%
d) 10-15%

सही उत्तर: c) 70-80%

प्रश्न 10: मृत सांपों को संभालने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

a) उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए
b) दस्ताने पहनकर दफनाना चाहिए
c) हाथ से छूकर जांचना चाहिए
d) कोई सावधानी जरूरी नहीं

सही उत्तर: b) दस्ताने पहनकर दफनाना चाहिए

आपका स्कोर: कुल 10 प्रश्नों में से कितने सही? (उदाहरण: 8/10) यदि 8 या अधिक सही हैं, तो बधाई! आपने कोबरा और करैत सांपों के खतरे को अच्छी तरह समझ लिया है। यदि कम हैं, तो आर्टिकल दोबारा पढ़ें। यह क्विज जागरूकता बढ़ाने के लिए है – मृत सांपों से भी सावधान रहें!

