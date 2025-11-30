Rajasthan Trending Quiz: राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कहां होता है?

Rajasthan Trending Quiz: Rajasthan GK से संबंधित कई प्रश्न हमारे सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, खासकर राजस्थान राज्य की सरकारी परीक्षाओं में कई Rajasthan GK Question के प्रश्न पाए जाते हैं.

ऐसे में हमें Rajasthan GK Questions के बारे में जरूर जानकारी रखनी चाहिए. अगर आप भी राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कथित करना चाहते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है तो नीचे दिए गए सवाल और जवाब को को आखिर तक जरूर पढ़े.

सवाल-राजस्थान में क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई?

जवाब-राजस्थान के अजमेर जिले से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी.

सवाल-राजस्थान का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है?

जवाब-राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता हैं.

सवाल-राजस्थान में मौजूद इकलौता स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में मौजूद है?

जवाब-राजस्थान में मौजूद इकलौता स्टॉक एक्सचेंज जयपुर में है.

सवाल-राजस्थान के किस शहर में 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ल स्थित है?

जवाब-राजस्थान के मंडोर शहर में 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ल स्थित है.

सवाल-राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है?

जवाब-राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल टॉड को कहा जाता है.

सवाल-पुष्कर शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है?

जवाब-पुष्कर शहर ब्रह्म मंदिर और पुष्कर मेला के लिए प्रसिद्ध है.

सवाल-राजस्थान के किस पर्यटन स्थल को ‘ब्लू सिटी’ नाम से जाना जाता है?

जवाब-राजस्थान के जोधपुर शहर को ‘ब्लू सिटी’ नाम से जाना जाता है.

सवाल-राजस्थान का कौन सा शहर पत्थर मार होली के लिए मशहूर है?

जवाब-राजस्थान का बाड़मेर शहर पत्थर मार होली के लिए मशहूर है.

सवाल-राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कहां होता है?

जवाब-राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है.

सवाल-राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्यौहार में किया जाता है?

जवाब-राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरा के त्यौहार में किया जाता है.