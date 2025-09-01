जल महल को किस राजा ने बनवाया था ? जानें इतिहास और रहस्य

Trending Quiz: आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. जनरल नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी से बात करने के लिए किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा.

भारत के सबसे खूबसूरत और रहस्यमय महलों में से एक जल महल है. यह महल मान सागर झील के बीचों-बीच बना हुआ है और इसका आकर्षण पर्यटकों को सदियों से अपनी ओर खींचता आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल महल को किसने बनवाया था. किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज हम आपको उस राजा का नाम बताएंगे जिसने जह महल का निर्माण करवाया है.

किस राजा ने करवाया था जल महल का निर्माण

जल महल का निर्माण राजा माधो सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी में करवाया था. वह जयपुर के शासक थे और उन्होंने इसे मुख्य रूप से शिकार लॉज और गर्मियों की छुट्टियों के लिए बनवाया था. जल महल का निर्माण लगभग 1750 ई में हुआ था. इसे शाही परिवार की झील के किनारे शिकार की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था. इसके वास्तुशिल्प में राजपूत और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है.

जल महल की खास बातें

जह महल का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर है. सिर्फ ऊपरी मंजिल दिखाई देती है. रात के समय जल महल रोशनी से जगमगा उठता है, जिससे झील में सुंदर प्रतिबिंब बनाता है. यह जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और लोग यहां नाव के जरिए नजदीक से इसका दीदार करने आते हैं.

