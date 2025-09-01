Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जल महल को किस राजा ने बनवाया था ? जानें इतिहास और रहस्य

Trending Quiz: भारत के सबसे खूबसूरत और रहस्यमय महलों में से एक जल महल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल महल को किसने बनवाया था. किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 01, 2025, 16:17 IST | Updated: Sep 01, 2025, 16:17 IST

Trending Photos

सुजानगढ़ में बने बाढ़ जैसे हालात! आठ दिन से घरों में भरा पानी ही पानी
7 Photos
Churu News

सुजानगढ़ में बने बाढ़ जैसे हालात! आठ दिन से घरों में भरा पानी ही पानी

राजस्थान का वो कुंड, जहां स्नान करने से मिलती है भूत-प्रेत से मुक्ति!
7 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान का वो कुंड, जहां स्नान करने से मिलती है भूत-प्रेत से मुक्ति!

जोधपुर का 'इश्किया गणेश मंदिर', जहां टूटे दिल जोड़ते हैं गजानन !
8 Photos
rajasthan temple

जोधपुर का 'इश्किया गणेश मंदिर', जहां टूटे दिल जोड़ते हैं गजानन !

कौन था मुगल इतिहास का सबसे कमजोर बादशाह? जवाब आपको चौंका देगा!
7 Photos
rajasthan quiz

कौन था मुगल इतिहास का सबसे कमजोर बादशाह? जवाब आपको चौंका देगा!

जल महल को किस राजा ने बनवाया था ? जानें इतिहास और रहस्य

Trending Quiz: आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. जनरल नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी से बात करने के लिए किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा.

भारत के सबसे खूबसूरत और रहस्यमय महलों में से एक जल महल है. यह महल मान सागर झील के बीचों-बीच बना हुआ है और इसका आकर्षण पर्यटकों को सदियों से अपनी ओर खींचता आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल महल को किसने बनवाया था. किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज हम आपको उस राजा का नाम बताएंगे जिसने जह महल का निर्माण करवाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

किस राजा ने करवाया था जल महल का निर्माण

जल महल का निर्माण राजा माधो सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी में करवाया था. वह जयपुर के शासक थे और उन्होंने इसे मुख्य रूप से शिकार लॉज और गर्मियों की छुट्टियों के लिए बनवाया था. जल महल का निर्माण लगभग 1750 ई में हुआ था. इसे शाही परिवार की झील के किनारे शिकार की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था. इसके वास्तुशिल्प में राजपूत और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है.

जल महल की खास बातें

जह महल का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर है. सिर्फ ऊपरी मंजिल दिखाई देती है. रात के समय जल महल रोशनी से जगमगा उठता है, जिससे झील में सुंदर प्रतिबिंब बनाता है. यह जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और लोग यहां नाव के जरिए नजदीक से इसका दीदार करने आते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news