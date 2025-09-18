Trending Quiz: किस जिले में है राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग, क्या जानते हैं आप?

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग किस जिले में है. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं.
Trending Quiz: राजस्थान की राजधानी और गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ-साथ घाट की गुणी सुरंग के लिए भी विख्यात है. अरावली की झलाना पहाड़ियों में निर्मित यह सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग है.
इसने न केवल स्थानीय यातायात को सुगम बनाया है, बल्कि जयपुर को आगरा से जोड़कर दिल्ली-जयपुर-आगरा के स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन को भी नई गति प्रदान की है. यह सुरंग पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए समय और यात्रा की सुविधा में क्रांतिकारी बदलाव लाई है.
घाट की गुणी सुरंग परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे. जयपुर विकास प्राधिकरण ने 150 करोड़ रुपये की लागत से बीओटी आधार पर इस सुरंग का निर्माण करवाया. जल्द ही इसका टोल टैक्स समाप्त होने वाला है, जिससे आमजन को और राहत मिलेगी.
2800 मीटर लंबी इस परियोजना में दो 870 मीटर लंबी सुरंगें शामिल हैं, जो 330 मीटर की दूरी पर आपस में जुड़ी हैं. अरावली की सुरम्य वादियों में स्थित यह सुरंग शहर के यातायात दबाव को कम करने के साथ-साथ पर्यटन की शोभा बढ़ाती है. यह जयपुर से आगरा के लिए एक सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है.
राजस्थान की पहली हाईटेक सुरंग के रूप में, इसमें वेंटीलेशन पंखे, टेलीफोन बूथ, अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्र, पैदल फुटपाथ और उत्तम रोशनी व्यवस्था है. वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सेंसर और आपात स्थिति के लिए दो इंटरकनेक्टिंग मार्ग इसे तकनीकी रूप से उन्नत और सुरक्षित बनाते हैं.
