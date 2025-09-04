Trending Quiz: क्या आप जानते हैं मेवाड़ राजवंश के किस शासक ने हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी थी?

Trending Quiz: आज के समय में हर इंसान को जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए. जनरल नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी से बात करने के लिए किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा.

क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ राजवंश के किस शासक ने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था. अगर नहीं जानते तो आज हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं. हल्दीघाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को हुआ था. यह युद्ध राजस्थान की हल्दीघाटी दर्रे पर लड़ा गया था. यह युद्ध महाराणा प्रताप द्वारा मुगल सत्ता को अस्वीकार करना के कारण हुआ था.

मेवाड़ राजवंश के शासक महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी थी. यह युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था.

हल्दीघाटी के युद्ध का मुख्य कारण महाराणा प्रताप द्वारा मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को स्वीकार नहीं करना था. अकबर सभी राजपूत राज्यों को अपने नियंत्रण में लाकर मुगल सत्ता को मजबूत करना चाहता था. जो कि महाराणा प्रताप को स्वीकार नहीं था.

हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों के पास लगभग 28000 सैनिक थे, जबकि मेवाड़ के पास लगभग 4000 घुड़सवार सेना और 3000 भील जनजाति के लोग थे. हालांकि इस युद्ध को मुगलों ने जीत लिया था, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे और बाद में महाराणा प्रताप ने बाद में अधिकांश खोए हुए क्षेत्रों को फिर से हासिल कर लिया.

