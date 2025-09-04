Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं मेवाड़ राजवंश के किस शासक ने हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी थी?

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ राजवंश के किस शासक ने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था. अगर नहीं जानते तो आज हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 04, 2025, 05:27 PM IST | Updated: Sep 04, 2025, 05:27 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इस मिठाई के आगे रसमलाई भी फेल! मुंह में जाते ही घोल देती है मिठास
7 Photos
rajasthani famous food

राजस्थान के इस मिठाई के आगे रसमलाई भी फेल! मुंह में जाते ही घोल देती है मिठास

चांदी के रथ में निकली श्री सांवलिया सेठ की रथयात्रा, झमाझम बारिश में नाचते दिखे भक्त, देखें खूबसूरत तस्वीरें
7 Photos
Shri Sanwariya Seth

चांदी के रथ में निकली श्री सांवलिया सेठ की रथयात्रा, झमाझम बारिश में नाचते दिखे भक्त, देखें खूबसूरत तस्वीरें

राजस्थान में मानसून सक्रिय, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
weather update

राजस्थान में मानसून सक्रिय, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

कौन हैं खैरथल तिजारा की स्कूल प्रिंसिपल नीलम यादव? जिन्हें टीचर्स डे पर PM ने बुलाया चाय पर
7 Photos
alwar news

कौन हैं खैरथल तिजारा की स्कूल प्रिंसिपल नीलम यादव? जिन्हें टीचर्स डे पर PM ने बुलाया चाय पर

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं मेवाड़ राजवंश के किस शासक ने हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी थी?

Trending Quiz: आज के समय में हर इंसान को जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए. जनरल नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी से बात करने के लिए किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा.

क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ राजवंश के किस शासक ने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था. अगर नहीं जानते तो आज हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं. हल्दीघाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को हुआ था. यह युद्ध राजस्थान की हल्दीघाटी दर्रे पर लड़ा गया था. यह युद्ध महाराणा प्रताप द्वारा मुगल सत्ता को अस्वीकार करना के कारण हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मेवाड़ राजवंश के शासक महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी थी. यह युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था.

हल्दीघाटी के युद्ध का मुख्य कारण महाराणा प्रताप द्वारा मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को स्वीकार नहीं करना था. अकबर सभी राजपूत राज्यों को अपने नियंत्रण में लाकर मुगल सत्ता को मजबूत करना चाहता था. जो कि महाराणा प्रताप को स्वीकार नहीं था.

हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों के पास लगभग 28000 सैनिक थे, जबकि मेवाड़ के पास लगभग 4000 घुड़सवार सेना और 3000 भील जनजाति के लोग थे. हालांकि इस युद्ध को मुगलों ने जीत लिया था, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे और बाद में महाराणा प्रताप ने बाद में अधिकांश खोए हुए क्षेत्रों को फिर से हासिल कर लिया.

Disclaimer- ये लेख सामान्य जानकारी के लिए है. ज़ी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news